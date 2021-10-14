Getty Images هيرنانديز سيمثل أمام المحكمة الثلاثاء بعد تأييد حكم سجنه للاعتداء على زوجته قبل الزواج

حكمت محكمة إسبانية على لوكاس هيرنانديز، مدافع فريق بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب فرنسا لكرة القدم، بالسجن ستة أشهر لخرقه أمرا تقييديا في عام 2017، يوم الأربعاء.

وسيمثل هيرنانديز، 25 عاما، أمام المحكمة في مدريد يوم الثلاثاء. وتقدم باستئناف على هذا الحكم.

وكانت محكمة إسبانية قد أصدرت أوامر تقييدية ضد هيرنانديز وصديقته في ذلك الوقت أميليا أوسا لورينتي، بعد جدال عنيف بينهما.

وحُكم على هيرنانديز بعدها بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ في عام 2019 لخرقه أمر التقييد. ورفضت المحكمة طلب استئناف على الحكم وقتها.

لكن الخلافات انتهت بينهما وتزوجا وشوهدا عائدين إلى إسبانيا معا بعد الزواج.

وبعد مثوله أمام المحكمة الأسبوع المقبل، سيكون أمام هيرنانديز 10 أيام للحضور إلى السجن طواعية. وسيسمح له باختيار السجن الذي يقضي فيه عقوبته.

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وكان هيرنانديز قد أدين بالعنف المنزلي في عام 2017، وأصدرت المحكمة أوامر تقييد ضده بعد شجار مع صديقته لورينتي، على الرغم من عدم توجيه أي اتهامات لهما.

وأصيبت لورينتي بإصابات طفيفة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج وقتها. وتم أيضا إدانتها بالعنف ضد هيرنانديز وصدر ضدها حكم تقييد.

وقضت محكمة بإلزام لورينتي بخدمة مجتمعية مدتها 31 يوما بسبب العنف والاعتداء وإلحاق الضرر بالممتلكات.

كان هيرنانديز، الفائز بكأس العالم 2018، في صفوف المنتخب الفرنسي الذي فاز بنهائي دوري الأمم الأوروبية ضد إسبانيا يوم الأحد.