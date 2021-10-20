أشاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر برجل ظهر وجهه دون قصد أثناء سرقته هاتف جوال لصحافي كان يقوم ببث حي عبر الإنترنت. ووصف بعض المستخدمين هذا الرجل بأنه "أظرف لص في مصر".

وكان محمود راغب، مراسل موقع اليوم السابع الإخباري، يقوم ببث حي على وسائل التواصل الاجتماعي عندما اختطف هاتفه لص يركب دراجة بخارية.

بعدها ظهر وجه السارق في البث الحي أثناء فراره من موقع الحادث بعد تنفيذ سرقته وفي فمه سيجارة مشتعلة.

وأعلنت الشرطة القبض على اللص بعد ذلك بساعات قليلة.

وقال موقع اليوم السابع إن الحادث وقع أعلى جسر فوق شبرا الخيمة، رابع أكبر مدينة في مصر، حيث كان راغب يجري بثا حيا لرصد الوضع بعد الهزة الأرضية التي ضربت أجزاء من مصر بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر.

وأثناء البث، استولى اللص، الذي لم يعلن عن اسمه حتى الآن، على الهاتف. وبمجرد أن توقفت الكاميرا عن الاهتزاز، ظهر وجه شاب في فمه سيجارة مشتعلة بينما كان يلتفت إلى الخلف بتوتر عدة مرات لمعرفة ما إذا كان أحدا يتتبعه أم لا.

حظي موقف المراسل بتعاطف قليل من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، وكان التركيز على سلوك اللص الذي بدا عليه الارتياح أثناء سرقة الهاتف والذي استمر في تدخين سيجارته أثناء الهروب.

وقال أحد المستخدمين، "مُتْ من الضحك"، بينما تساءل مستخدم آخر عن سبب التفات اللص وراءه "بينما العالم كله يشاهدك".

وكان أكثر من 20 ألف مستخدم يشاهدون البث الحي أثناء سرقة هاتف الصحفي، وفقا لأرقام موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لكن عدد المشاهدات على الفيديو بعد انتهاء البث بلغ حوالي 6.2 مليون مشاهدة مع حوالي 45 ألف تعليق في أقل من 24 ساعة.

ولسوء حظ اللص، سهل ظهور وجهه في البث الحي على السلطات مهمة تتبعه. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها قبضت عليه مساء الثلاثاء.

وقالت في بيان بشأن الحادث إن اللص "عاطل عن العمل"، وإنه باع الهاتف لأحد التجار.