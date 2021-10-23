قال نجم كرة القدم محمد صلاح إنه يريد أن يقضي بقية مسيرته الكروية مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وسجل المهاجم المصري، البالغ من العمر 29 عاما، 173 هدفا خلال 214 مباراة لعبها مع "الريدز"، منها 12 هدفا خلال الموسم الحالي، وذلك منذ انتقاله من نادي روما الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 34 مليون جنيه استرليني.

وينتهي عقد صلاح الحالي مع النادي الإنجليزي نهاية الموسم القادم.

وقال محمد صلاح في حديث لـ"سكاي سبورتس": "الأمر لا يعتمد علي، لكن إن سألتني، أودّ البقاء إلى آخر يوم في مسيرتي الكروية. الأمر ليس في يدي، إنه يعتمد على ما يريده النادي".

وأَضاف: "حالياً لا أرى نفسي على الإطلاق لاعبا ضد ليفربول. الأمر صعب، لا أريد التحدث عنه، لكنه سيجعلني أشعر بالحزن فعلا".

وبدأ صلاح مسيرته في كرة القدم مع نادي المقاولون العرب في مصر، ومرّ على بازل وتشيلسي وفيورنتينا، قبل أن ينضمّ إلى ليفربول.

ويأمل صلاح أن يسجل في المباراة العاشرة على التوالي، في لقاء سيجمع ليفربول ومانشستر يونايتد يوم الأحد، ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومؤخرا، وصف مدرب ليفربول يورغن كلوب صلاح بأنه "أفضل لاعب في العالم" في الوقت الحالي.

وتناوب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على الفوز بالكرة الذهبية منذ عام 2008، باستثناء عام 2018، حين فاز بها لوكا مودريتش.

لكن كلوب يعتقد أن المهاجم المصري الأفضل حاليا.