أعلن الجيش الأمريكي أنه تمكن من قتل أحد العناصر القيادية البارزة في تنظيم القاعدة في غارة جوية نُفذت بطائرة مسيرة في سوريا.

وأشار جون ريغسبي، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، إلى أن عبد الحميد المطر، القيادي في تنظيم القاعدة، تم استهدافه بنجاح. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا من المدنيين.

وقال ريغسبي إن "غارة جوية أمريكية نُفذت...في شمال غربي سوريا أسفرت عن مقتل القيادي في تنظيم القاعدة عبد الحميد المطر".

وأشارت تقارير إلى أن العملية نُفذت في حي سلوك في محافظة الرقة شمال غربي سوريا.

ولا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بأكثر من ثلاثة آلاف من جنودها في سوريا والعراق.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن الغارة الجوية نُفذت بطائرة مسيرة من طراز MQ-9.

وأشار إلى أن "تصفية القيادي بتنظيم القاعدة سوف تقوض قدرة التنظيم الإرهابي على التآمر والتخطيط لشن هجمات دولية".

وجاءت تلك الغارة بعد يومين من قصف تعرضت له قاعدة عسكرية في جنوب سوريا يستخدمها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة في المنطقة.

وأعلن البنتاغون في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي اغتيال سالم أبو أحمد، وهو قيادي آخر في تنظيم القاعدة في سوريا، في غارة جوية بالقرب من محافظة إدلب شمال شرقي البلاد.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في ذلك الوقت إنه كان "مسؤولا عن التخطيط والتمويل والموافقة على الهجمات عبر الإقليمية للتنظيم".

وأكد ريغسبي أن التنظيم "لا يزال يشكل تهديدا للولايات المتحدة وحلفائنا. ويستخدم سوريا كملاذ آمن لإعادة بناء نفسه والتنسيق مع الجماعات الموالية له، والتخطيط لعمليات خارجية".

ونتج عن الحرب الدائرة في سوريا وضع معقد من الناحية الأمنية والسياسية، حيث تدخلت دول عسكريا وتقاتل جماعات مسلحة بالوكالة هناك.

وراح ضحية تلك الحرب حوالي نصف مليون شخص منذ اندلاعها في عام 2011، بعد ممارسات قمع وحشية للمشاركين في الاحتجاجات ضد الحكومة.