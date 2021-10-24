Reuters كانت اللوحات معروضة لسنوات في أحد فنادق لاس فيغاس

بيعت 11 لوحة للرسام بابلو بيكاسو، مقابل 110 مليون دولار، خلال مزاد في الولايات المتحدة الأمريكية.

اللوحات كانت معروضة لنحو عشرين عاما، على جدران فندق في مدينة لاس فيغاس.

وكان فندق بيلاجيو لاس فيغاس المملوك لمجموعة (إم جي إم) للمنتجعات يضع اللوحات على جدرانه بحيث يتمكن رواده من مشاهدتها، وكان بعضهم يلتقط الصور لها.

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وقالت الشركة إن بيع اللوحات، في المزاد الذي أجري السبت، سيساعدها في تنويع مجموعة اللوحات البارزة التي تمتلكها.

وتضمنت الأعمال المباعة 9 رسومات زيتية، و2 على السيراميك، للرسام الإسباني الشهير، الذي مات عام 1973.

وتمتد فترة إنجاز هذه الأعمال، على مدار 50 عاما، من حياة بيكاسو.

وبيعت أغلى لوحة، مقابل 40 مليون، 500 ألف دولار، وهي لوحة المرأة ذات القبعة الحمراء، والبرتقالية، التي تمثل محبوبة بيكاسو وملهمته، ماري تيريز والتر.

وكانت التوقعات ترجح بيع اللوحة مقابل ما يتراوح بين 20، إلى 30 مليون دولار.

كما بيعت لوحة، (الرجل والطفل) الضخمة، مقابل 24.4 مليون دولار.

ويبلغ ارتفاع اللوحة نحو مترين، وأنجزها بيكاسو عام 1959، وتعتبر مثالا هاما لأعماله خلال مرحلة إبداعه الفني في تلك الفترة، حسب ما قالت دار المزادات (سوثبيز).

وتضمنت الأعمال المباعة أيضا، لوحة (لازلت حيا مع سلة الفواكه والزهور) التي رسمها بيكاسو، خلال فترة الاحتلال النازي للعاصمة الفرنسية باريس، عام 1942، والتي بيعت مقابل، 16.6 مليون دولار.

وقالت سوثبيز "رغم الدمار والفترة الصعبة التي عاشها العالم خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أن الفترة بين عامي 1940 و1944 كانت واحدة من أكثر فترات بيكاسو ثراء فنيا".

وبدأ الفندق امتلاك مجموعة اللوحات قبل عشرين عاما، من قبل ستبف وين، أحد أقطاب ملاك الفنادق، وكازينوهات القمار في الولايات المتحدة، وهو المالك السابق لفندق بيلاجيو.

ويأتي المزاد ضمن محاولات الفندق، عرض المزيد من اللوحات، للنساء والرسامين من الأقليات ومن الدول النامية، ضمن مجموعته الجديدة.

ولم تكشف دار المزادات عن أسماء المشترين.

وتمثل لوحة (نساء الجزائر) أغلى لوحة بيعت لبيكاسو، على الإطلاق، عندما بيعت في مزاد عام 2015، مقابل 179.4 مليون دولار.