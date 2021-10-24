مجموعة مختارة من الصور من جميع أنحاء العالم تم التقاطها هذا الأسبوع، ما بين حوادث قتل سياسي بريطاني ومصورة في فيلم أمريكي، إلى إضاءة الشعلة الأولمبية الشتوية في الصين ثم احتفالات بمولد النبي.

John Keeble / Getty Images شرطية تنقل أزهارا مقدمة لتكريم السير ديفيد إيميس، تركها محبين له عند مدخل كنيسة بلفيرس الميثودية في لي أون سي بمنطقة إسيكس. توفى النائب عن حزب المحافظين بعد تلقيه عدة طعنات أثناء جولة في دائرته الانتخابية واعتقلت السلطات رجلا 25 عاما بتهمة القتل والتحضير لأعمال إرهابية.

Clodagh Kilcoyne / Reuters رجل يشاهد غروب الشمس من منصة سان ستيفن غرين في دبلن، عاصمة أيرلندا.

AFP عمال الإنقاذ يدفعون عربة مقلوبة في موقع انهيار أرضي في كوكايار، بالهند. لقي أكثر من 180 شخصا حتفهم بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات مفاجئة في ولايتي أوتاراخند وكيرالا الهنديتين وامتدت إلى نيبال المجاورة.

Aris Messinis / AFP الممثلة اليونانية زانثي جورجيو، التي تلعب دور الكاهنة العليا، تضيء الشعلة الأولمبية في الموقع الأثري القديم في أولمبيا باليونان، وذلك أثناء المشاركة في إضاءة الشعلة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022، حيث جرت الاحتفالات في بكين وأثينا في وقت متزامن.

Arif Ali / AFP رجل يعلق الزينات والزخارف والأضواء في أحد الأسواق في لاهور، باكستان، كان هذا استعدادا للاحتفالات بمولد النبي محمد.

STR / AFP احتفالات خارج سجن إنسين في يانغون، ميانمار، بخروج مجموعة من المعتلقين أفرجت عنهم السلطات. وكانت السلطة الحاكمة قد أفرجت عن آلاف الأشخاص المسجونين بسبب احتجاجهم على انقلاب فبراير/شباط الذي أطاح بالحكومة المدنية.

Yasuyoshi Chiba / AFP رجل ينام على كراسي مخصصة لتلميع الأحذية في نيروبي، كينيا. بدأت الحياة تعود لطبيعتها بعد أن أمر الرئيس الكيني برفع فوري لحظر التجول المفروض منذ مارس/آذار 2020.

Tolga Akmen / AFP عرض لوحة دييغو يو (دييغو وأنا) وهي بورترية شخصي للرسامة المكسيكية فريدا كاهلو، يعود لعام 1949، في دار مزادات سوثبي في لندن. ومن المقرر أن تعرض اللوحة، التي تزيد قيمتها عن 30 مليون دولار، في مزاد الشهر المقبل في نيويورك.