twitter facebook whatsapp viber telegram email حوادث قتل غريبة وفيضانات وإضاءة شعلة أولمبية واحتفالات مولد النبي في صور الأحد 2021/10/24 102 A+ A- استمع مجموعة مختارة من الصور من جميع أنحاء العالم تم التقاطها هذا الأسبوع، ما بين حوادث قتل سياسي بريطاني ومصورة في فيلم أمريكي، إلى إضاءة الشعلة الأولمبية الشتوية في الصين ثم احتفالات بمولد النبي. شرطية تنقل أزهارا مقدمة لتكريم السير ديفيد إيميس، تركها محبين له عند مدخل كنيسة بلفيرس الميثودية في لي أون سي بمنطقة إسيكس. توفى النائب عن حزب المحافظين بعد تلقيه عدة طعنات أثناء جولة في دائرته الانتخابية واعتقلت السلطات رجلا 25 عاما بتهمة القتل والتحضير لأعمال إرهابية. رجل يشاهد غروب الشمس من منصة سان ستيفن غرين في دبلن، عاصمة أيرلندا. عمال الإنقاذ يدفعون عربة مقلوبة في موقع انهيار أرضي في كوكايار، بالهند. لقي أكثر من 180 شخصا حتفهم بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات مفاجئة في ولايتي أوتاراخند وكيرالا الهنديتين وامتدت إلى نيبال المجاورة. الممثلة اليونانية زانثي جورجيو، التي تلعب دور الكاهنة العليا، تضيء الشعلة الأولمبية في الموقع الأثري القديم في أولمبيا باليونان، وذلك أثناء المشاركة في إضاءة الشعلة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022، حيث جرت الاحتفالات في بكين وأثينا في وقت متزامن. رجل يعلق الزينات والزخارف والأضواء في أحد الأسواق في لاهور، باكستان، كان هذا استعدادا للاحتفالات بمولد النبي محمد. احتفالات خارج سجن إنسين في يانغون، ميانمار، بخروج مجموعة من المعتلقين أفرجت عنهم السلطات. وكانت السلطة الحاكمة قد أفرجت عن آلاف الأشخاص المسجونين بسبب احتجاجهم على انقلاب فبراير/شباط الذي أطاح بالحكومة المدنية. رجل ينام على كراسي مخصصة لتلميع الأحذية في نيروبي، كينيا. بدأت الحياة تعود لطبيعتها بعد أن أمر الرئيس الكيني برفع فوري لحظر التجول المفروض منذ مارس/آذار 2020. عرض لوحة دييغو يو (دييغو وأنا) وهي بورترية شخصي للرسامة المكسيكية فريدا كاهلو، يعود لعام 1949، في دار مزادات سوثبي في لندن. ومن المقرر أن تعرض اللوحة، التي تزيد قيمتها عن 30 مليون دولار، في مزاد الشهر المقبل في نيويورك. نعامات أفريقية تنظر إلى الكاميرا باهتمام خلال يوم خريفي مشمس في مزرعة في سنيبيلي، لاتفيا.