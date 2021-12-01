Getty Images الصحة العالمية أعادت تأكيد موقفها بأن حظر السفر الشامل لا يمنع انتشار المتحور أوميكرون

نصحت منظمة الصحة العالمية، الأشخاص المرضى أو المعرضين لخطر المرض، بتأخير السفر إلى بؤر انتشار كوفيد - 19، إذا لم يكونوا مطعمين بشكل كامل.

وفي أحدث نصائح السفر الخاصة بها، ضمت المنظمة في هذه الفئة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما، وأولئك الذين يعانون من أمراض القلب والسرطان والسكري وغيرها.

وكانت المنظمة قد نصحت في بيان سابق بعدم السفر نهائيا لهذه المجموعة.لكنها حددت في نسخة حديثة من هذا البيان، الأشخاص الأكثر ضعفا والذين لم يحصلوا على التطعيم الكامل، ونصحتهم بتأخير السفر.

كما أعادت التأكيد على موقفها بأن حظر السفر الشامل لا يمنع انتشار المتحور الجديد.

وأبلغت جنوب أفريقيا منظمة الصحة العالمية بالمتحور أوميكرون الأسبوع الماضي. وعلى إثر ذلك، شرعت العديد من الدول في فرض قيود على السفر من وإلى دول في جنوب أفريقيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيانها إن "الحظر الشامل للسفر لن يمنع الانتشار الدولي، بل يضع عبئا ثقيلا على الحياة والمعيشة".

وأضافت أنه "بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر سلبا على الجهود الصحية العالمية لاحتواء الوباء عن طريق تثبيط الإبلاغ وتبادل البيانات والمعلومات الوبائية بين الدول".

وتأتي نصيحة منظمة الصحة العالمية في الوقت الذي يقول فيه مسؤولون هولنديون إن متحور أوميكرون، كان موجودا في هولندا في وقت أبكر مما كان يعتقد سابقا.

فقد تم التعرف عليه في عينتين أخذتا في البلاد في الفترة بين 19 و 23 نوفمبر/تشرين الثاني، أي قبل الإبلاغ عن اكتشاف المتحور للمرة الأولى في جنوب أفريقيا.

ومن غير الواضح ما إذا كان الشخصان اللذان خضعا للاختبار قد زارا جنوب أفريقيا أم لا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه يشعر "بقلق عميق" بشأن عزلة جنوب أفريقيا، مضيفا أنه "لا يمكن إلقاء اللوم على شعوب أفريقيا بسبب المستوى المتدني للتطعيمات المتاحة".

وفي وقت سابق، قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه لا يزال هناك العديد من الأسئلة المتعلقة بالمتحور أوميكرون، بما في ذلك انتقاله، وشدة المرض الذي قد يسببه، وفعالية الاختبارات واللقاحات.

ودعا غيبريسوس، في تصريحات أدلى بها أمام اجتماع مغلق نشر على موقع المنظمة الإلكتروني، الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ تدابير "منطقية ومتناسبة".

وقال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، إن المنطقة ككل كانت ضحية تمييز غير عادل، مضيفا أن حظر السفر لن يكون فعالا في منع انتشار المتحور.