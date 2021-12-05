Reuters سجل برناردو سيلفا هدفين في المباراة أمام واتفورد

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن فريقه "وصل إلى أعلى مستوى له" هذا الموسم، وذلك بعد فوزه على فريق واتفورد 3-1 ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في موسم 2021- 2022.

وسجّل رحيم ستيرلينغ، هدف التقدم لحامل اللقب بعد أربع دقائق من بدء المباراة. وتبعه هدف لبرناردو سيلفا الذي تفوق بمهارة على مدافعين اثنين، قبل التسديد من زاوية ضيقة.

وأضاف سيلفا هدفه الثاني وهدف سيتي الثالث، بعد اقتحام منطقة جزاء واتفورد من الجانب الأيمن والتسديد بقوة لتستقر الكرة في شباك الحارس دانيال باكمان.

وقلّص كوشو هرنانديز الفارق بتسجيل هدف واتفورد الوحيد، بعد متابعته كرة سددها وارتطمت بالعارضة.

وقال غوارديولا عقب انتهاء المباراة: "نحن فريق ثابت بشكل لا يصدق". وأضاف: "قدمنا أداء جيداً بالفعل وأهدرنا العديد من الفرص".

وبهذا الفوز، حقق مانشستر سيتي سبعة انتصارات متتالية، في شتى المسابقات هذا الموسم.

وتابع غوارديولا قائلاً :" كان يمكن للمباراة أن تنتهي بعد 10 دقائق أو 15 دقيقة، والمهم أننا لعبنا بطريقة متناغمة مكنتنا من السيطرة على المباراة".

وأضاف: "سجلنا ثلاثة أهداف رائعة وكان بوسعنا تسجيل المزيد".

وبهذه النتيجة، تمكن مانشستر سيتي - الفائز باللقب خمس مرات خلال المواسم العشرة الماضية - من تصدر جدول ترتيب البطولة برصيد 35 نقطة، بعد خوضه 15 مباراة.

وقال غوارديولا: "من الأفضل أن نكون في القمة، لكننا سنخسر نقاطاً، وآمل أن يفعل خصومنا كذلك، لكن الطريق أمامنا طويل".

وتقدم ليفربول إلى المركز الثاني برصيد 34 نقطة، بعد فوزه في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بهدف وحيد لديفوك أوريجي، في المباراة التي جمعته مع فريق وولفرهامبتون واندررز.

أما تشيلسي، الذي بدأ اليوم في صدارة الترتيب برصيد 33 نقطة، فقد تراجع إلى المركز الثالث بعدما خسر بنتيجة 2-3 أمام وست هام صاحب المركز الرابع.