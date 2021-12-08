BBC ادعى رايت في عام 2016 أنه مؤسس بيتكوين

فاز عالم الكمبيوتر الذي يدعي أنه اخترع بيتكوين، بدعوى قضائية تسمح له بالاحتفاظ بمخزون من العملة المشفرة بقيمة مليارات الدولارات.

ورفضت هيئة المحلفين المزاعم القائلة بأن الشريك التجاري السابق لكريغ رايت، يستحق نصف الأصول.

نتيجة لذلك، سيحتفظ رايت بـ 1.1 مليون بيتكوين، بقيمة 54 مليار دولار.

ورغم ذلك، سيدفع 100 مليون دولار لعائلة دايف كليمان بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وقالت عائلة كليمان، خبير أمن الكمبيوتر الذي توفي في عام 2013، إن الرجلين قد عملا معا لإنشاء أول عملة بيتكوين وتعدينها، وأن رايت قد سرقها.

ووصف اختراع العملة المشفرة في عام 2008 في ورقة بيضاء نُشرت تحت الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو.

وفي عام 2016، ادعى رايت أنه ناكاموتو، على الرغم من أن هذا الادعاء محل خلاف.

وبرّأت هيئة المحلفين في ميامي في الدعوى المدنية رايت تقريبا، من جميع القضايا التي رفعتها عائلة كليمان.

وقال رايت إن الحكم القانوني يؤكد أنه منشئ الأصول الرقمية الثورية.

وأضاف "من الواضح أن هيئة المحلفين وجدت أنني كذلك لأنه لم تكن هناك جائزة لولا ذلك"، مشيرا إلى أن هذه النتيجة "جيدة وملحوظة وأشعر بأنني بريء تماما".