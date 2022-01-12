قال المجلس الثقافي البريطاني إن إيران أطلقت سراح موظفة إيرانية تعمل لديه، كانت اتهمتها بالتجسس. وقد عادت الآن إلى المملكة المتحدة.

وقالت المنظمة الثقافية في بيان إن المحكمة العليا الإيرانية برأت آراس أميري من جميع التهم الموجهة إليها بعد الاستئناف.

ولم يصدر تأكيد فوري من السلطات الإيرانية بشأن ذلك.

واعتقلت أميري، التي كانت تعمل في مكتب المجلس الثقافي البريطاني في لندن، في عام 2018 أثناء زيارتها لجدتها في إيران.

وأعلن متحدث باسم القضاء الإيراني في عام 2019، أن امرأة إيرانية "مسؤولة عن مكتب إيران في المجلس الثقافي البريطاني" تمت إدانتها من قبل محكمة ثورية بالتجسس وحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات.

وزعم أن السيدة استخدمت اتصالات مع مجموعات فنية ومسرحية لتحقيق "تأثير واختراق" لإيران على المستوى الثقافي، وأنها اعترفت بالتعاون مع الاستخبارات البريطانية.

ونفت كل من أميري والمجلس البريطاني تلك التهم. واتهم خطيبها البريطاني إيران باستخدامها "كورقة مساومة" في نزاعاتها الدبلوماسية الأوسع مع المملكة المتحدة - وهو أمر ينفيه المسؤولون في طهران.

وقد احتُجزت أميري في السجن نفسه الذي تحتجز فيه العاملة الخيرية البريطانية الإيرانية، نازانين زاغاري راتكليف، وعدد من الإيرانيين الآخرين من ذوي الجنسية المزدوجة أو الإقامة الدائمة في بلدان أجنبية المدانين بالتجسس وغيرها من الجرائم المتعلقة بالأمن في السنوات الأخيرة.

وقال المجلس الثقافي البريطاني يوم الأربعاء: "لطالما دحضنا التهم الأصلية الموجهة إلى آراس".

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وأضاف: "نحن فخورون جدا بعملها في مكتبنا في لندن كمسؤولة برنامج فنون لترسيخ فهم وتقدير أكبر للثقافة الإيرانية في المملكة المتحدة. وكان هذا العمل مهما ويعكس قيمة التعاون الثقافي عبر الحدود".

وتابع: "تظل صحة آراس أولويتنا ونطلب احترام خصوصيتها، لأنها الآن تعيد بناء حياتها في المملكة المتحدة بعد فترة طويلة وصعبة".

وقال محامي أميري الإيراني حُجة كرماني، لوكالة أسوشييتد برس إن المحكمة العليا الإيرانية قررت أن إدانتها بالتجسس كانت "مخالفة للشريعة" أي القانون الإسلامي.

وقال كرماني إن موكلته غادرت طهران متوجهة إلى المملكة المتحدة يوم الاثنين، لكنها خرجت من السجن في الأشهر الأخيرة وظلت تتابع الطعن الذي قدمته ضد قرار حظرها من السفر.

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