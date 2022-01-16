BBC

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في تصريحات حصرية لبرنامج بلا قيود في بي بي سي نيوز عربي إن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة هي علاقات شراكة استراتيجية منذ سبعينيات القرن الماضي، وأوضح مدبولي أنّه ومنذ ذلك الحين هناك حرص من جانب الإدارات المتعاقبة في الدولتين كلتيهما على استمرار وتقوية هذه الشراكة بينهما، ونفى مدبولي وجود فتور في العلاقات بين القاهرة وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحالية.

كما أكد مدبولي أن أنّ الاقتصاد المصري كان وسيظل معتمداً على القطاع الخاص ونفي أن يكون الجيش يزاحم القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وأوضح مدبولي أنّ بعض الشركات العاملة في القطاع المدني والتابعة للجيش يجري حالياً هيكلتها بغرض طرحها في البورصة المصرية.

وفيما يتعلق بسد النهضة قال مدبولي إن مصر ليست ضد بناء سد النهضة الإثيوبي، وأضاف أنّ ما تحرص عليه القاهرة هو عدم الاضرار بحقوقها في مياه النيل وأنّ مصر تشجع اية مشروعات تنموية في دول حوض النيل، مضيفا أنّ ما تحرص عليه القاهرة هو التشاور بين الأطراف المعنية وعدم الاضرار بحقوقها في مياه النيل. وجدد مدبولي موقف القاهرة إزاء ضرورة التوصل الى اتفاق قانوني وملزم بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة الاثيوبي

وردا على سؤال حول تزايد الديون قال مدبولي إنّ حجم الديون المصرية لا يزال ضمن نطاق الحدود الآمنة مؤكداً أنّ المستوى الحالي للديون لا يدعو الى القلق وأنّ زيادة حجم الدين كانت أحدي الآثار المباشرة لأزمة كورونا.

هل يبدأ الجيش المصري شراكة مع القطاع الخاص؟

مصر أفرجت عن نشطاء بعد دعوات في واشنطن لوقف المساعدات

وفيما يتعلق بالمشهد الإعلامي المصري نفى مدبولي ان يكون الإعلام المصري مفتقراً الى التنوع او أن تكون هناك موضوعات تتعلق بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على سبيل المثال محظور مناقشتها، كما أكد رئيس الوزراء المصري أنّ الدولة المصرية لا تسعى الى احتكار الإعلام من خلال امتلاك او الاشراف على بعض المنصات الإعلامية ، وأوضح مدبولي ان الغرض من ذلك هو احداث نوع من التوازن من خلال بعض المنصات الإعلامية التي تشرف عليها الدولة في الوقت الذي لا تزال فيه الساحة مفتوحة ومتاحة للمنصات الأخرى مشيراً الى أنّ المواطن في النهاية لديه القدرة على الحكم والتمييز.

يبث برنامج بلا قيود اليوم الأحد في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت غرينتش. و يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج على الرابط التالي