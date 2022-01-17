EPA وسائل إعلام كورية جنوبية تفيد بإطلاق صاروخ اليوم.

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين ذاتيي الدفع "باليستيين" قصيري المدى على المياه المواجهة لسواحل اليابان، في أحدث اختبار ضمن سلسلة اختبارات غير عادية.

وأطلقت الصواريخ من مطار بالقرب من بيونغ يانغ في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، بحسب جيش كوريا الجنوبية. وأكدت اليابان أيضاً إجراء الاختبار.

وهذا هو رابع إطلاق صاروخي تجريه كوريا الشمالية خلال أسبوعين.

وتحظر الأمم المتحدة كوريا الشمالية من إجراء تجارب الأسلحة الباليستية والنووية، وفرضت عليها عقوبات صارمة.

لكن بيونغ يانغ تتحدى الحظر بانتظام، وتعهد الزعيم كيم جونغ أون بتعزيز دفاعات بلاده.

وقالت الدولة الشرق آسيوية إنها أطلقت صواريخ باليستية قصيرة المدى من عربات قطارات، بينما أجرت قبل أيام اختبارين لما قالت إنه صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت ويصعب رصدها.

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لماذا تطلق كوريا الشمالية صواريخ الآن؟

كانت وتيرة الاختبارات وتوقيتاتها في يناير/كانون الثاني أمراً غير معتاد. وتميل كوريا الشمالية إلى إجراء عمليات إطلاق صواريخ احتفالاً بالأحداث المهمة سياسياً في البلاد، أو دليلا ًعلى استيائها من التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وقال أنكيت باندا، الخبير في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، إن كوريا الشمالية عادة ما تطلق أسلحة لتطوير قدراتها الصاروخية والحفاظ على الاستعداد التشغيلي، ويبدو أن الاختبارات الأخيرة تؤكد ذلك.

وقال باندا لبي بي سي إن "كيم جونغ أون لديه أيضاً اعتبارات داخلية: إذ إن عمليات الإطلاق هذه تسمح له في وقت الصعوبات الاقتصادية بالتعبير عن أن أولويات الدفاع الوطني لن تتراجع".

وتعاني كوريا الشمالية من نقص في الغذاء وتعثر في الاقتصاد. ويرجع ذلك إلى الحصار الخارجي المفروض عليها، والحصار الذاتي الذي فرضته على نفسها لمنع كوفيد، مما أدى إلى قطع التجارة مع الصين، حليفها الاقتصادي والسياسي الرئيسي، على الرغم من وجود تقارير تفيد بأن هذا قد يستأنف قريباً.

واعترف كيم في الفترة الأخيرة بأن البلاد كانت تواجه "صراعاً كبيراً على الحياة والموت". وتعهّد بزيادة قوتها العسكرية بما في ذلك تطوير صواريخ تفوق سرعة الصوت.

وتعثرت محادثات كوريا الشمالية مع الولايات المتحدة، التي تريد منها التخلي عن أسلحتها النووية، منذ تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة. وفرضت إدارة بايدن عقوباتها الأولى على كوريا الشمالية الأسبوع الماضي، رداً على بعض الاختبارات السابقة هذا الشهر.

وقال بارك وون جون، أستاذ الدراسات الكورية الشمالية في جامعة إيوا وومانس، إن إطلاق الاثنين قد يكون "رد فعل أقوى" على العقوبات، إذ يظهر أن "الشمال ليس لديه نية للتغلب على قوت الولايات المتحدة".

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تغطية من تيسا وونغ وبي بي سي كوريا