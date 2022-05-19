Getty Images بي بي سي قالت إن نشر قصة عميل المخابرات الذي اعتدى على صديقته تخدم المصلحة العامة

حصلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، على حكم قضائي من المحكمة العليا البريطانية يسمح لها بنشر قصة عن رجل تقول إنه استغل وضعه كمخبر في المخابرات البريطانية الداخلية (MI5) للاعتداء على شريكة حياته.

وقالت بي بي سي في تعليقها على الحكم إنه سيسمح لها بنشر قصة "تخدم المصلحة العامة بشدة".

ومع هذا لا يزال هناك أمر قضائي يحظر على بي بي سي الكشف عن هوية هذا الشخص، والذي أشارت له المحكمة أثناء جلسات المحاكمة بالرمز "إكس".

لكن القاضي قال في حكمه النهائي إن بي بي سي يمكنها أن تقرر التفاصيل التي يمكن نشرها عن القضية دون أن تحدد هوية الشخص إكس.

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وتقدمت المحامية العامة البريطانية سويلا برافرمان بطلب للحصول على أمر قضائي يمنع تحديد هوية الشخص "إكس" من خلال نشر قصة بي بي سي المخطط لها.

ولم تؤكد سويلا أو تنفي حقيقة هذا الشخص وعمله لصالح MI5، وزعمت أن القصة التي ستنشرها بي بي سي قد تعرضه لخطر الأذى أو الموت كما تعرض الأمن القومي البريطاني للخطر.

وأرادت بي بي سي ذكر اسم الرجل الذي تقول إنه استخدم وضعه الاستخباراتي لإكراه وترويع شريكته السابقة كما أنه يشكل تهديدا مستمرا للمرأة.

ودافعت عن موقفها بأنه كان يتوجب على الـ MI5، أن تكون على علم بسلوكه وأنه من غير المناسب استخدامه كعميل أو مصدر استخباراتي سري.

Getty Images مقر المخابرات البريطانية على نهر الثيمز في لندن

وأشار جزء خاص في الحكم الصادر يوم الأربعاء، إلى بعض القيود على تغطية بي بي سي للقصة.

ولكن في الحكم العام، قال القاضي إن "تجربة وخبرة" بي بي سي والصحفي الاستقصائي المتمرس التابع لها يعني أنها في وضع جيد لاتخاذ قرارات بشأن التفاصيل الأخرى التي قد تمثل مخاطرة لتحديد هوية "إكس".

وقالت بي بي سي في بيان رسمي "هذا الحكم يمكننا من سرد قصة نعتقد أنها تخدم المصلحة العامة بشدة، وهي تبرئة لصحافة بي بي سي الاستقصائية".

وتنوي بي بي سي نشر القصة خلال أيام.

وقد طُلبت من المحامية العامة التعليق.