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وافق الفرنسي كيليان مبابي على البقاء مع باريس سان جيرمان، وذلك بعدما كان على حافة الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وكانت هناك تقارير صحفية قوية تتوقع انتقال مبابي (23 عاما) إلى الفريق الإسباني، ولكنه وقع عقدا جديدا لمدة 3 سنوات مع الفريق الفرنسي.

واعترض المسؤولون عن الدوري الإسباني "لا ليغا" على الصفقة، واعتبروها بمثابة "فضيحة". وأعلنوا نيتهم التقدم بشكوى رسمية لكل من الاتحادين الأوروبي والفرنسي لكرة القدم، علاوة على السلطات المعنية داخل الاتحاد الأوروبي وفرنسا.

وقال بيان صادر عن لا ليغا: "هذا النوع من الاتفاقات يهدد الهوية الاقتصادية لكرة القدم الأوروبية".

وأضاف "مئات الآلاف من الوظائف الرياضية على حافة الهاوية، على المدى المتوسط، ليس فقط على مستوى المنافسات الأوروبية بل على المستويات المحلية في البطولات المختلفة".

وكتب الخبير في الكرة الإسبانية، غوليم بالاغ، الشهر الماضي أن باريس سان جيرمان مستعد لتقديم عرض لمبابي بقيمة 150 مليون يورو، رسوم توقيع، لإغرائه بالاستمرار لمدة موسمين إضافيين.

وجاء ذلك بعدما أفادت تقارير بأن مبابي قد وافق قبل أشهر على صفقة الانتقال لريال مدريد، الذي يدربه كارلو أنشيلوتي.

وبعد الإعلان عن الاتفاق قال مبابي، إنه يشعر بالسعادة للبقاء في باريس سان جيرمان، وذلك بعد مؤتمر صحفي عقده مع رئيس النادي القطري ناصر الخليفي.

وجاء الإعلان قبل لقاء باريس سان جيرمان مع فريق ميتز في آخر مباراة في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقال مبابي: "أنا مقتنع أنه بإمكاني التطور هنا مع الفريق، الذي يوفر كل السبل لممارسة اللعبة على أعلى مستوى".

وأضاف "أشعر بسعادة غامرة للاستمرار في فرنسا، البلد الذي ولدت وكبرت فيه".

Reuters كان مبابي على حافة الانتقال لريال مدريد

وانضم مبابي عام 2017 لباريس سان جيرمان قادما من موناكو، وفاز معهم بأربعة ألقاب للدوري الفرنسي خلال خمس سنوات.

وبذل الفريق المملوك لقطر كل جهده للإبقاء على مبابي في صفوفه، مع اقتراب نهاية عقده الشهر المقبل. وكانت الإدارة مستعدة لتقديم راتب سنوي صاف له بقيمة 21 مليون جنيه استرليني.

وخلال مواجهة فريقه مع ريال مدريد في دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، سجل مبابي في مباراتي الذهاب والعودة. لكن ذلك لم يكن كافيا، حيث خرج باريس سان جيرمان بالهزيمة 3-2 في مجموع المباراتين.

وأنهى مبابي البطولة المحلية التي فاز بها فريقه هذا الموسم، كهداف لها برصيد 28 هدفا. كما صنع 17 تمريرة حاسمة لزملائه خلال 35 مباراة شارك فيها.