Getty Images مانشستر سيتي يحتفل بكأس بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

أحرز مانشستر سيتي لقب الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم، بعد فوزه الأحد، على أستون فيلا 3 - 2.

وانتهى الشوط الأول من زمن اللقاء، الذي أجري على ملعب الاتحاد، بهدف لصالح أستون فيلا، الذي سجل هدفا ثانيا في الدقائق الأولى من زمن الشوط الثاني، ليفتتح سيتي بعدها بدقائق سجل الأهداف ويسجل 3 أهداف متتالية في أقل من 10 دقائق.

وامتلأ ملعب الاتحاد بالهتافات احتفالا بحصول مانشستر سيتي على اللقب، ومن المقرر أن يحتفل سيتي بفوزه مع المشجعين باستعراض على حافلة مفتوحة وسط مدينة مانشستر يوم الاثنين 23 مايو/ أيار.

وعى الرغم من فوز منافسه ليفربول في مباراته مع ولفرهامتون 3 - 1 إلا أن سيتي حافظ على تقدمه على الردز بفارق نقطة واحدة.

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وافتتح ولفرهامتون المباراة بهدف في شباك ليفربول لكن جناح ليفربول، السنغالي ساديو ماني، تمكن بعد بضع دقائق من معادلة النتيجة لينتهي الشوط الأول بالتعادل. وفي الدقائق الأخيرة من زمن المباراة سجل نجم ليفربول محمد صلاح الهدف الثاني لناديه، ليلحق بعده روبرتو بالهدف الثالث للريدز.

وبقي مشجعو ليفربول في المدرجات لتهنئة لاعبيهم وطاقم التدريب، ولم يكن هناك أي إحساس بخيبة الأمل، فقد أعطى ليفربول أفضل ما لديه لكن مانشستر سيتي قدم أداء الأبطال.

و مع فوز ليفربول بكأسي الاتحاد الإنجليزي والرابطة، وفرصته في الفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا نهاية الأسبوع الحالي، يعرف مشجعو ليفربول أن هذا الموسم لا يزال من الممكن أن ينتهي بكأس مميز للغاية.

وقال مدافع مانشستر يونايتد السابق غاري نيفيل "إنه موسم كرة قدم مذهل. مبروك لمان سيتي ، ومبروك لليفربول".

وأضاف "لن تجد موسما أفضل من ذلك في الدوري الإنجليزي. سباق محموم على اللقب. لن تصدق ما كنت تشاهده في الملعب، مان سيتي ولمدة 75 دقيقة، شعرت وكأن الأمر قد انتهى، لكن فجأة سجلوا ثلاثة أهداف".

الحذاء الذهبي

Getty Images فاز محمد صلاح بجائزتي الحذاء الذهبي وصانع الألعاب

وتقاسم كل من محمد صلاح وسون هيونغ مين من توتنهام جائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لهداف البطولة. إذ سجل كلاهما 23 هدفا بفارق خمسة أهداف عن كريستيانو رونالدو.

وسجل سون هدفين في مرمى نورويتش اليوم ليحقق التعادل مع صلاح الذي سجل مرة واحدة ضد ولفرهامبتون.

كما حصل صلاح على جائزة "صانع الألعاب"، التي تمنح لصاحب أكثر عدد من التمريرات الحاسمة خلال البطولة.

وسيشارك توتنهام في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على نوريتش 5 - 0 وحفاظه على المركز الرابع ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

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Getty Images مشجعو توتنهام يحتفلون بعودة ناديهم إلى دوري أبطال أوروبا

وهبط بيرنلي من الدوري الممتاز بعد خسارته أمام نيوكاسل 2 - 1، وبدا الحزن على وجوه مشجعيهم بينما كان نيوكاسل يحتفل مع مشجعيه.

وكان مارك لورنسون، محلل كرة القدم الأسطوري في بي بي سي، قد توقع فوز سيتي باللقب وقال "أتوقع تمامًا أن يفوزوا باللقب دون تذبذب آخر مثل ذلك الذي رأيناه في وست هام".

Getty Images غوارديولا يتسلم كأس البطولة

وأكد قبل مباريات اليوم أن الفوز لن يكون كافيا للريدز لنيل اللقب ما لم يخسر مانشستر سيتي أمام أستون فيلا، معربا عن اعتقاده أن الأجواء ستكون ساخنة في آنفيلد حتى إذا خسروا، وهو ما حدث بالفعل .

وبفوزه اليوم يحقق سيتي رابع لقب له في الدوري مع مدربه الأسباني، بيب غوارديولا، خلال ستة مواسم. كما أن هذه هي الكأس الرئيسية التاسعة للمدرب مع السيتي.

وقال غوارديولا في آخر تصريح له قبل مباراة الفوز "نحن نعرف ما يتعين علينا القيام به. قلت للاعبين: إنها مجرد مباراة، لا تفكروا في العواقب. نفعل ما يتعين علينا القيام به للتغلب على أستون فيلا".

وأضاف "إذا كنا أفضل، فسوف نفوز. إنها مجرد لعبة كرة قدم ولن نفعل شيئا مختلفا".

ويصادف اليوم الذكرى الخامسة لتفجير مانشستر أرينا، حيث قتل 23 شخصا في انفجار أثناء مغادرتهم في نهاية حفل موسيقي.

وقد نشر كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد صورا ومنشورات تخليدا لذكرى من قضوا في الحادث على مواقعهم الإلكترونية وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما ارتدى لاعبو يونايتد قمصانا تحمل رمز النحلة العاملة، الذي يرمز إلى الثورة الصناعية في إنجلترا وتحديدا في مانشستر، خلال لقائهم كريستال بالاس اليوم