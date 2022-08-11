Getty Images إيناس طالب في مهرجان بابل الدولي

قالت الممثلة العراقية إيناس طالب إنها قررت مقاضاة مجلة "الإيكونوميست" بسبب استخدام الدورية الأسبوعية البريطانية صورة لها في تقرير يتحدث عن كون المرأة العربية "أكثر بدانة من الرجل".

وتضيف أن استخدام الصورة جاء خارج سياقها وأن الأمر تم دون إذنها بما يمثل انتهاكا لحريتها وخصوصيتها، مشيرة إلى أنه تم تعديل الصورة باستخدام برنامج فوتوشوب.

وأشارت الممثلة الشهيرة التي تقدم أيضا برامج حوارية في مقابلة أنها بدأت إجراءات قانونية في بريطانيا.

ولم ترد المجلة على الفور على طلبات التعليق من قبلها.

وتصدرت صورة للممثلة العراقية، التقطت قبل تسعة أشهر في مهرجان بابل الدولي في العراق، التقرير الذي حمل عنوان "لماذا النساء أكثر بدانة من الرجال في العالم العربي؟"

ويرى التقرير أن الفقر والقيود المجتمعية التي تبقي المرأة في المنزل هي من بين أسباب زيادة الوزن لدى النساء العربيات مقارنة بالرجال.

ويقول التقرير إنه قد يكون هناك سبب آخر، هو أن بعض الرجال ينظرون إلى " النساء الممتلئات" على أنهن أكثر جاذبية.

وجاء في التقرير: "يستشهد العراقيون في كثير من الأحيان بإيناس طالب، الممثلة ذات القوام الملفوف الممتلئ، بأنها صاحبة الجمال المثالي".

لكن إيناس طالب وصفت التقرير بأنه "إهانة للمرأة العربية بشكل عام والنساء العراقيات بشكل خاص"، متسائلة لماذا "تهتم مجلة الإيكونوميست بالنساء البدينات في العالم العربي وليس في أوروبا أو الولايات المتحدة".

وفي حديثها من الأردن إلى قناة العربية، قالت إنها واجهت "تعليقات تنمر" على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب هذا التقرير.

كما أخبرت مجلة "نيو لاينز" أنها تتمتع بصحة جيدة كما أنها سعيدة حيال هيئتها الحالية.

وقالت "بالنسبة لي هذا هو كل ما يهم".

وتعد إيناس طالب، 42 سنة، من أشهر الممثلات العراقيات، ولديها تسعة ملايين متابع على إنستغرام.

وقالت في مقابلتها مع قناة العربية إن مجلة الإيكونوميست جانبها الحظ في إثارة غضبها، مضيفة: "لم يعرفوا أنني مشهورة وشخصية عامة. يمكنني تحويل الأزمات إلى مكاسب".

كما واجهت مقالة الإيكونوميست انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، فاتهمها بعض المستخدمين بأنها "عنصرية" و"متحيزة جنسيا" و"تشهر" بالنساء العربيات.