Getty Images لم تصدر قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية دون اسم ميسي منذ عام 2006

للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، استبعد نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي من القائمة القصيرة للمرشحين بالفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول.

ويأتي ذلك بعد الموسم الأول لميسي، الذي فاز بالكرة الذهبية سبع مرات، مع نادي باريس سان جيرمان الذي أظهر خلاله أداء دون المستوى.

ولم يغب اسم ميسي، الفائز بالجائزة العام الماضي، عن قائمة المرشحين للفوز بها منذ عام 2006، كما لم يتغيب عن المرشحين الثلاثة الأوائل في القائمة منذ 2007 إلا في عام 2018.

ووقفت بعض العوامل حائلا دون إدراج ليونيل ميسي في القائمة، أبرزها التغييرات في طريقة اختيار المرشحين للجائزة، إذ لم تعد الجائزة تعترف بأفضل لاعب في العالم على أساس إنجازاته خلال عام كامل.

فبدلا من التقييم على مدار عام كامل، بدأ تقييم اللاعبين على أساس ما قدموا من إنجازات في موسم واحد علاوة على إظهار "شخصية حازمة ومثيرة للإعجاب"، وفقا للمعايير الجديدة.

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بنزيمة قد يكون الأفضل

كما يغيب عن القائمة النجم البرازيلي نيمار، زميل ليو في باريس سان جيرمان.

بينما يتوقع على نطاق واسع أن يفوز المهاجم الفرنسي، نجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيمة، بالجائزة هذا العام. إذ يرى خبراء كرة القدم أنه كان السبب وراء فوز فريقه بدوري أبطال أوروبا.

وسجل ميسي لباريس سان جيرمان 11 هدفا، وهو الرقم الذي لا يبدو أنه نجح في إثارة إعجاب مجلة فرانس فوتبول التي ستقيم حفل توزيع الجوائز في باريس في 17 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

كما جاء أداء البرازيلي نيمار ضعيفا أيضا، إذ سجل 13 هدفا في 28 مباراة، بينما سجل المرشح الأوفر حظا للفوز بالجائزة كريم بنزيمة 44 هدفا في 46 مباراة مع فريقه ريال مدريد.

وارتفع رصيد أهداف بنزيمة، 34 سنة، مع ريال مدريد إلى 324 هدفا بعد إحرازه هدف الفوز على إينتراخت فرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي الأربعاء الماضي.

بذلك يتقدم اللاعب الفرنسي على نجم الريال السابق راؤول من حيث عدد الأهداف التي أحرزها للفريق الملكي، لكن كريستيانو رونالدو يبقى أكبر الهدافين في النادي الإسباني برصيد 450 هدفا.

وحال فوز بنزيمة بالكرة الذهبية، يكون اللاعب الفرنسي الخامس الذي يحصل عليها بعد رايموند كوبا (1958)، وميشيل بلاتيني (1983-1984-1985)، وجان بيير بابان (1991)، وزين الدين زيدان (1998).