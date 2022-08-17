لم تكن هالة تعلم أن الخطر قادم عندما قررت اصطحاب أطفالها إلى شاطئ البحر في غزة. كانت طفلتها ليان التي يبلغ عمرها تسع سنوات، قد طلبت أن تلعب على الرمل، وتستمتع برطوبة الأمواج التي تتكسر على الشاطئ.

وبينما كانت العائلة تتجه مسرعة صوب الشاطئ على متن عربة "توكتوك" ، قامت سلطات الاحتلال بقصف موقع في غزة، وصفته بأنه معسكر تابع لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، تماما في اللحظة التي كانت العربة تمر أمامه.

اخترقت إحدى شظايا القذائف الإسرائيلية عنق ليان الشاعر، وسقطت الطفلة على الأرض وهي غارقة في دمها. ونقلت إلى مستشفى في القدس للعلاج، لكن إصابتها كانت بليغة، وبعد أسبوع توفيت.

قالت لي هالة "أنا يائسة"، وأضافت "من المفترض أن أكون قوية لأنني أم شهيدة، لكن الحروب التي شهدتها كان لها أثر كبير علي وعلى عائلتي. كل هذا جعلني أكره العيش في غزة."

وبينما كنا نتحدث، كانت الأم تحمل دمية صغيرة. كانت تلك هدية خاصة تلقتها ابنتها ليان بعد مشاركتها في عرض للدبكة الفلسطينية.

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وحين سألتها إذا كانت تعتقد أن موت طفلتها ليان سيحدث أي فرق. أجابت "لا، لا أعتقد ذلك، لأن كثيرين (من الأطفال) قتلوا قبلها ولم يطرأ أي تغيير".

BBC هالة، والدة ليان

وأضافت مؤكدة "لم يؤثر هذا أبدا على صناع القرار هنا. كما لو أنه أصبح أمرا طبيعيا."

بعد التصعيد الأخير، قالت وزارة الصحة في القطاع إن 35 مدنيا قتلوا في القصف الإسرائيلي.

تتبعت موكب جنازة ليان من المسجد إلى المقبرة.

كان هناك حشد كبير من المشيعين يلوحون بأعلام فصائل فلسطينية بينما تتعالى أصوات إطلاق الرصاص. وعندما تم إنزال جثمانها في الأرض، أحاط الرجال بالقبر الصغير، وأهالوا عليه التراب بأيديهم، ثم وضعوا عليه شاهدا بدائيا.

BBC شارك حشد كبير من أهالي غزة بجنازة الطفلة ليان الشاعر

وفي مخيم جباليا في قطاع غزة، حفرت خمس قبور صغيرة جديدة أيضا.

هذه المرة، الضحايا هم خمسة صبية، كانوا يلعبون في مقبرة الفالوجا عندما وقع انفجار أودى بحياتهم.

واتهمت سلطات الاحتلال حركة الجهاد الإسلامي بالتسبب بالانفجار، وقالت إن الجماعة أطلقت صاروخا سقط في غزة بدلا من إسرائيل، في حين ألقى الجانب الفلسطيني باللوم على إسرائيل.

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وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي الآثار المروعة للانفجار عندما تم انتشال الصبية الذين بدوا أشلاء هامدة، ونقلوا إلى المستشفى على أمل يائس في إمكانية إنقاذهم بطريقة ما.

أحد الضحايا، واسمه محمد، كان في السابعة عشرة من عمره. وقد قالت والدته إنه كان يريد أن يصبح ضابط شرطة.

وأضافت الأم "كانوا مجرد أطفال يلعبون. وفجأة سمعنا صوت الانفجار. هرع الآباء إلى مكان الحادث، وحملوا أجساد أبنائهم القتلى بعيدا عن المكان".

وتابعت "أطفالنا اعتادوا على القتل والموت والقصف. إنهم مختلفون عن الأطفال الآخرين في جميع أنحاء العالم، والذين يعيشون حياة جميلة، ويذهبون إلى الحدائق - وليس المقابر - للعب".

وعقب بضع ساعات من الانفجار في المقبرة، بدأ مقطع فيديو ينتشر بشكل واسع على تيك توك. كان خليل الكحلوت قد ركض مباشرة إلى هناك للاطمئنان على أطفاله.

وبينما كانت الجثث تنتشل وتتجمع حوله، أخذ خليل بالصراخ وهو يضرب على صدره. وكان بجواره صديق صور المشهد. كان خليل يصرخ غاضبا وهو يقول "كل هذا من أجل أن تكون الجهاد الإسلامي سعيدة. ولماذا؟ لأنها تريد إطلاق سراح باسم السعدي. هذا يأتي على حساب دماء أطفالنا الصغار".

وباسم السعدي الذي ذكره خليل، هو قيادي في حركة الجهاد الإسلامي اعتقلته القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية قبل أيام، وكان ذلك الاعتقال شرارة التصعيد الأخير.

BBC قال خليل الكحلوت إن انتقاداته للفصيل المسلح ضربت على وتر حساس لدى الناس

وكانت موجة العنف الأخيرة قد بدأت بهجمات شنتها إسرائيل على مواقع في قطاع غزة، والتي قال جيشها إنها رد على تهديدات من حركة الجهاد الإسلامي. وجاءت بعد أيام من التوتر عقب قيام إسرائيل باعتقال باسم السعدي المسؤول البارز في الحركة في الضفة الغربية المحتلة.

وبدأت الإعجابات التي يحصدها فيديو خليل على الإنترنت بالتزايد، لتصل إلى الآلاف.

من النادر للغاية عادة أن يوجه الناس في غزة انتقادات علنية للفصائل المسلحة. ويرى خليل أن الناس أعجبوا بشريط الفيديو لأنه عبر عن مشاعرهم، وقال "أعجب الناس بالفيديو لأنه كان صحيحا تماما. لقد ضربت على وتر حساس لدى الناس. الناس لا يريدون الحرب، لا يريدون الموت، لا يريدون للأطفال أن يقتلوا".

وأضاف خليل الكحلوت "عندما تحدثت علانية، قلت إن التوقيت والتصعيد لم يكونا مناسبين. (الآن) كل الذين يرونني في الشارع يقولون لي إنني تحدثت عما في قلوبهم، وما لا يمكنهم قوله. يقولون لي 'أحسنت القول 'و'أحسنت الفعل'".

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بدأت قوات الاحتلال هجومها على غزة في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الجمعة في الخامس من أغسطس/آب الجاري.

وقد قالت إن لديها معلومات بأن نشطاء من حركة الجهاد الإسلامي كانوا يخططون لشن ضربات جديدة على مدنيين إسرائيليين. وقد قتلت القوات الإسرائيلية في غاراتها على غزة اثنين من القادة البارزين في الحركة.

إلا أن كل تصاعد في الصراع يترك في غزة تأثيرات تمتد إلى ما هو أبعد من الوفيات والإصابات.

BBC توتة، حفيدة سمير تحمل لعبتها وتقف وسط ركام المنزل

لكي أصل إلى بيت سمير، وأتحدث معه، كان علي التسلق عبر ركام جدار ما كان يوما مطبخ المنزل قبل تدميره. وبينما كنا نتحدث جاءت حفيدته توتا التي يبلغ عمرها ثلاث سنوات وهي تحمل دميتها (الدبدوب)، وقد شقت طريقها بين الأنقاض.

وأخبرني سمير كيف اتصل به جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأمره بجمع جيرانه ومغادرة منازلهم وإخلاء المنطقة، لأن الجيش كان على وشك تنفيذ هجوم في الموقع.

قال سمير إنهم ساروا باتجاه الشاطئ، ومن هناك سمعوا أصوات تساقط القنابل وانفجارها. وعندما عاد، كانت أجزاء كبيرة من منزله قد دمرت وأصبحت ركاما.

وأضاف "نحن نعاني من أذى نفسي، نريد السلام، لا نريد الحروب".

ولا يعرف سمير كيف سيتمكن من إعادة بناء ما تهدم من منزله. إنها مشكلة مزمنة ومتكررة في جميع أنحاء غزة. فمن الصعب الحصول على مواد البناء، وهناك قيود على استيرادها، إذ تخشى إسرائيل من استخدامها من قبل الفصائل المسلحة في ما يساعد على شن هجمات على أراضيها.

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لا تزال الأبراج السكنية المدمرة ركاما على الأرض، ولم يعد ظاهرا منها سوى أساساتها. وهناك أبنية أخرى تم إخلاؤها وتطهيرها من بقايا القذائف لكنها تركت فارغة وجوفاء مع فرص ضئيلة لإعادة إعمارها. وهذا سبب آخر يجعل سكان غزة يشعرون بالخوف عند كل تصعيد جديد.