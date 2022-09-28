Reuters جرت المباراة الودية على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس

واصلت الفرق العربية، المشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة، في قطر استعدادها للبطولة، ضمن مباريات "فترة التوقف الدولية".

وتعرض المنتخب التونسي لكرة القدم لهزيمة ثقيلة أمام نظيره البرازيلي، بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة، التي أجريت على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية، باريس، ضمن استعدادات الفريقين لخوض نهائيات كأس العالم في قطر.

لم ينتظر المنتخب البرازيلي طويلا، حيث تقدم رافينيا برأسية قوية، في الدقيقة العاشرة من المباراة، لكن المنتخب التونسي، تمكن من العودة سريعا، وفي الدقيقة 18 سجل منتصر الطالبي، هدف التعادل، لنسور قرطاج.

وبعد دقيقة واحدة، عاود ريتشارليسون التقدم، بهدف آخر للمنتخب البرازيلي، ثم في الدقيقة 29 أضاف نيمار الهدف الثالث من ركلة جزاء.

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وفي الدقيقة 40 سجل رافينيا، هدفه الثاني في المباراة، والرابع لبلاده، قبل أن يختتم بيدرو، أهداف اللقاء، بالهدف الخامس، في الدقيقة 74.

ويلعب المنتخب التونسي، في المجموعة الرابعة، التي تضم فرنسا، والدانمارك، وأستراليا.

أما المنتخب البرازيلي، فوقع في المجموعة السابعة، مع صربيا، وسويسرا، والكاميرون.

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وفي الإطار نفسه تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأمريكي سلبيا، على ملعب نويفا لا كوندومينا في إسبانيا، حيث يقيم المنتخب السعودي معسكره التدريبي.

وشهدت المباراة استمرار العقم التهديفي الذي يعاني منه المنتخب السعودي، والذي تعادل في مباراته السابقة، أمام الإكوادور، بدون أهداف أيضا.

وكان آخر هدف سجله منتخب الأخضر السعودي، بأقدام سالم الدوسري، في مرمى أستراليا قبل 5 أشهر تقريبا.

وعلى الرغم من الأداء الدفاعي الجيد، الذي يقدمه المنتخب السعودي تحت قيادة المدير الفني الفرنسي، هيرفي رينار، إلا أن مشكلة تسجيل الأهداف لاتزال متواصلة، وبحاجة لحلول ملحة، قبيل انطلاق كأس العالم في قطر.

وخاض منتخب الأخضر 4 مباريات تجريبية ضمن استعداداته حتى الآن، خسر أمام كولومبيا، وفنزويلا، بهدف، نظيف، وتعادل أمام الإكوادور، وأمريكا، سلبيا.

كما تعادل المنتخب المغربي، مع منتخب باراغواي، سلبيا في المباراة الودية التي جرت بينهما في مدينة إشبيلية الإسبانية.

المباراة هي الودية الثانية لمنتخب أسود الأطلسي، بعدما فاز على منتخب تشيلي في المباراة الأولى، بهدفين نظيفين.

ويسعى المنتخب المغربي، إلى تحقيق نتائج جيدة بقيادة مديره الفني، الوطني، وليد الركراكي، حيث وقع في المجموعة السادسة، صحبة بلجيكا، وكندا، وكرواتيا.