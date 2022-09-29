AFP

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حفل توقيع يوم الجمعة؛ حيث سيعلَن بشكل رسمي ضمّ أربع مناطق أخرى من أوكرانيا.

يأتي ذلك بعد إجراء استفتاءات روسية واجهت انتقادات من أوكرانيا والغرب ووُصفت بالباطلة.

وقال مسؤولون مدعومون من روسيا إن الاستفتاءات التي استغرق إجراؤها خمسة أيام شهدت شبه إجماع شعبي على الانضمام لروسيا.

وتقول روسيا إنها أجرت عمليات تصويت في لوهانسك ودونيتسك شرقي أوكرانيا، وفي زابوريجيا وخيرسون في الجنوب الأوكراني

وسيلقي الرئيس الروسي خطابا رسميا في الكرملين.

وانتهت أربعة استفتاءات في المناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، وأُعلنت النتائج لصالح الانضمام لروسيا.

ووصفت وزارة خارجية أوكرانيا الأربعاء، الاستفتاءات التي أجريت بأنها "باطلة وبلا قيمة". وقالت في بيان إنها ستواصل ضغطها وجهودها لتحرير الأراضي الروسية المحتلة من قبل القوات الروسية.

وفي مارس/آذار 2014، أُعلن ضمّ شبه جزيرة القرم إلى روسيا بعد أيام قليلة من إجراء استفتاء مماثل.

وإذا ضمت روسيا المناطق الأربع التي لا تسيطر عليها بالكامل، فقد تأخذ الحرب إلى مستوى جديد، حيث تصور موسكو أي محاولة من قبل أوكرانيا لاستعادتها على أنها هجوم على السيادة الروسية.

ومن المتوقع أن تضع روسيا قوانين سريعة وجديدة حول ضمّ هذه المناطق الأربع المتنازع عليها، وقد هددت باستخدام المزيد من الأسلحة الفتاكة إذا تم استهدافها في المستقبل.