Getty Images هرع السكان لشراء المواد الأساسية قبل بدء الإعصار

تسببت واحدة من أخطر العواصف التي ضربت الولايات المتحدة منذ سنوات في قطع الكهرباء عن ملايين السكان في فلوريدا، بالإضافة إلى فيضانات بعدد من مدن الولاية.

وضرب إعصار "إيان" ساحل فلوريدا بسرعة رياح بلغت 241 كيلومترا في الساعة يوم الأربعاء.

وأظهرت لقطات مصورة مشاهد تحطّم سقف مستشفى وسيارات غارقة في المياه، وأشجار مقتلعة من الأرض.

وانخفض تصنيف إعصار "إيان" حاليا من الفئة الرابعة إلى الأولى.

ورغم ذلك، تلقى سكان فلوريدا تحذيرات بأنهم سيواجهون أخطر 24 ساعة. وحثّت عمدة مدينة تامبا، جاين كاستور، توخي الحذر خلال الليل حتى صباح الخميس.

وقالت كاستور مساء الأربعاء "سنتعرّض لأغلب الأمطار وأشدّ الرياح بدءا من حوالي الساعة الثامنة مساء، وستستمر طوال الليل".

وصدرت توجيهات للسكان بمغادرة منازلهم، لكن العديد منهم اختار البقاء والاحتماء في الداخل.

ووصف مارك بريتشيت، الذي يقطن مدينة فينيس، على بعد نحو 95 كيلومترا جنوب تامبا، اللحظة "المرعبة" التي خرج فيها من منزله بينما كان الإعصار يشق طريقه عبر خليج المكسيك.

وقال في رسالة نصية لوكالة أسوشيتد برس: "المطر ينهمر مثل الإبر. شارعي أصبح نهراً".

وحذرت الشرطة من تقارير عن عملية نهب في محطة وقود، بسبب أضرار العاصفة في مقاطعة "لي" الجنوبية الغربية، حيث وصل الإعصار إلى برّها.

ونتيجة لذلك، أعلنت حالة الطوارئ "حتى إشعار آخر".

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن بعض أحياء المدينة التي يبلغ عدد سكانها 80 ألف نسمة، تُركت على شكل بحيرات.

ووصف حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، الإعصار بأنه "أكبر حدث فيضان" شهده جنوب غرب فلوريدا على الإطلاق. وأعلن عن استعداد 7 آلاف جندي من الحرس الوطني لقيادة عمليات الإنقاذ في مناطق الفيضانات.

وسيتسلم الرئيس جو بايدن يوم الخميس تقريراً من وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية.

ويستمر إعصار "إيان" بالاتجاه شمالاً عبر فلوريدا. وألغى مطار جاكسون فيل الدولي، في شمال شرق الولاية جميع رحلاته التي كانت مقررة يوم الخميس.

وتوقع "المركز الوطني للإعصار" أن يصل الإعصار إلى جورجيا وساوث كارولينا يوم الجمعة.

وانضمت ولاية فيرجينيا إلى نورث كارولينا وساوث كارولينا وفلوريدا، في إعلان حالة الطوارئ.