Getty Images بنزيمة أضاع فرصة الفوز لريال مدريد بعدما فشل في تسجيل ضربة جزاء في الدقيقة 79

تعادل ريال مدريد مع ضيفه أوساسونا بهدف لمثله، يوم الأحد، للمرة الأولى هذا الموسم بعد ستة انتصارات متتالية، ليحرم من استعادة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم من غريمه برشلونة.

وأقيم اللقاء على ملعب سانتياغو برنابيو في منافسات المرحلة السابعة من البطولة.

ووقف الفريقان دقيقة صمت حدادا على ضحايا الكارثة التي وقعت في ملعب كرة قدم في إندونيسيا، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 125 شخصا.

وكانت أولى المحاولات في اللقاء للضيوف في الدقيقة 28، عبر جون مونكايولا الذي سدّد كرة قوية تصدى لها الأوكراني أندري لونين، بديل تيبو كورتوا المصاب.

وحاول فينيسيوس جونيور في الجانب الآخر التسجيل بعد ثوان بتسديدة جاءت سهلة جدا بين يدي الحارس سيرخيو هيريرا.

وفي الدقيقة 37، رفع فينيسيوس كرة من الجهة اليسرى إلى داخل المنطقة نحو كريم بنزيمة الذي تابعها لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وبعد خمس دقائق، افتتح فينيسيوس التسجيل عندما رفع الكرة عن الجهة اليسرى إلى داخل المنطقة ولكنها خدعت الحارس وتابعت طريقها إلى الشباك من دون أن تلمس أحد.

وفي الدقيقة 50، سجل كيكي غارسيا هدف التعادل برأسية جميلة إثر عرضية من أوناي غارسيا.

وتحصل بنزيمة، العائد بعد شهر من الإصابة في فخذه الأيمن، على ركلة جزاء، إلا أنه نفذها وارتدت من العارضة في الدقيقة 79.

وبعد دقيقتين، ألغي هدف لبنزيمة بداعي التسلل إثر تمريرة من رودريغو.

وبهذا التعادل، رفع الريال رصيده الى 19 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن برشلونة المتصدر الفائز على ريال مايوركا السبت بهدف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، علما بأن الفريقين سيتواجهان في المرحلة التاسعة على ملعب "سانتياغو برنابيو" بعد أسبوعين.

فوز ساحق لمانشستر سيتي على مان يوناتيد

وفي إنجلترا، ألحق مانشستر سيتي هزيمة كبيرة بجاره وضيفه مانشستر يونايتد بعدما فاز عليه بنتيجة 6-3، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الاتحاد ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يتأخر المضيف في افتتاح التسجيل، فبعد ثماني دقائق على صافرة البداية مرّر البرتغالي برناردو سيلفا الكرة من الجهة اليسرى إلى داخل المنطقة تابعها فيل فودن خاطفة سريعة بيسراه في أعلى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس الإسباني دافيد دي خيا.

وارتقى إرلينغ براوت هالاند وضاعف تقدم السيتي برأسية إثر ركنية من البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة 34.

Getty Images أصبح هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل "هاتريك" في ثلاث مباريات على أرضه تواليا

وبعد ثلاث دقائق، رفع البلجيكي كرة نحو القائم الثاني داخل المنطقة، تابعها هالاند بعد أن مدّ رجله اليسرى الى أقصى حد داخل الشباك.

ورفع دي بروين رصيده إلى 8 تمريرات حاسمة في الدوري هذا الموسم في صدارة القائمة.

وهذه المرة مرّر هالاند كرة من الرواق الأيسر نحو القائم الثاني إلى فودن تابعها الأخير من مسافة قريبة في الشباك، في الدقيقة 44.

وسجل البرازيلي أنتوني الهدف الأول لليونايتد بتسديدة لولبية بيسراه من خارج المنطقة إلى يمين مواطنه الحارس إيدرسون في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 64، سجل هالاند هدفه الثالث في اللقاء بتسديدة يسارية من داخل المنطقة إثر عرضية من الإسباني سيرخيو غوميز.

كما سجل فودن هدفه الشخصي الثالث بتمريرة في العمق من هالاند أسكنها الشباك في الدقيقة 72.

وبات فودن وهالاند أول لاعبَين من سيتي يسجلان هاتريك ضد يونايتد منذ فرانسيس لي في 1970، بحسب موقع أوبتا للإحصاءات.

وتمكن أنتوني مارسيال من تقليص الفارق عندما تابع برأسه كرة تصدى لها إيدرسون إثر تسديدة من البرزايلي فريد، قبل أن يتحصل على ركلة جزاء إثر عرقلة من البرتغالي جواو كانسيلو سجلها بنجاح في الدقيقة الأولى من الوقت البدل من الضائع.

ورفع بطل إنجلترا رصيده الى 21 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر والفائز السبت على جاره توتنهام 3-1.

وحافظ فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا على سجله الخالي من الهزائم في الدوري هذا الموسم بستة انتصارات وتعادلين.

وأصبح هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل "هاتريك" في ثلاث مباريات على أرضه تواليا.

وبعد أربعة انتصارات متتالية بينها فوز على كل من ليفربول وأرسنال، تجمد رصيد "الشياطين الحمر" عند 12 نقطة في المركز السادس.

وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مجددا عن التشكيلة الأساسية، ولم يستعن المدرب أريك تين هاغ به خلال اللقاء.