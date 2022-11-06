Reuters مسيرة يعتقد أنها إيرانية في أجواء العاصمة الأوكرانية كييف

اتهم الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي إيران بـ"الكذب والتعاون مع الإرهاب" لدعمها روسيا في حربها ضد بلاده.

وقال زيلينسكي، في رسالة عبر تطبيق تيليغرام، إن إيران تكذب حتى وهي تعترف، وزعم الرئيس (البالغ 44 عاما) أن قوات بلاده تسقط عشر طائرات مسيرة كل يوم.

وكانت إيران قد اعترفت بتزويد روسيا بـ"عدد محدود" من الطائرات المسيرة، لكنها واصلت نفي صحة مزاعم تفيد باستخدام هذه الطائرات في حرب أوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، قوله إنه على الرغم من أن طهران زودت موسكو بالأسلحة قبل أشهر قليلة من الصراع، فلا يوجد دليل على استخدامها (في الحرب).

ويتعارض هذا التصريح مع التأكيدات الأمريكية المتكررة، بالعثور على حطام طائرات إيرانية مسيرة من طراز "شاهد -136" في أوكرانيا، إلى جانب أدلة على أن عسكريين إيرانيين يساعدون روسيا في استخدامها.

وقال زيلينسكي: "نحن نعلم على وجه اليقين أن المدربين الإيرانيين علموا الإرهابيين الروس كيفية استخدام الطائرات بدون طيار، وطهران صامتة بشكل عام حيال ذلك".

وتابع: "وإذا استمرت إيران في الكذب بشأن ما هو واضح، فهذا يعني أن العالم سيبذل المزيد من الجهود للتحقيق في التعاون الإرهابي بين النظامين الروسي والإيراني وما تدفعه روسيا لإيران مقابل مثل هذا التعاون".

وأضاف زيلينسكي"لن يكون هناك شيء من هذا القبيل في العالم الحديث، أي أن يظل أي من الإرهابيين أو شركائهم دون عقاب".

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على إيران، لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة، إذ يعتقد الغرب أن طهران زودت موسكو بطائرات مسيرة من طراز "كاميكازي".

وفي رد إيران الأكثر تفصيلا حتى الآن على هذه المزاعم، نفى أمير عبداللهيان أن تكون طهران مستمرة في إمداد موسكو بالطائرات المسيرة.

Getty Images وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان

ونقلت وكالة أنباء إرنا الرسمية عنه قوله "هذه الجلبة التي تثيرها بعض الدول الغربية عن أن إيران تقدم صواريخ وطائرات بدون طيار إلى روسيا لمساعدتها في الحرب ضد أوكرانيا .. الجزء المتعلق بالصواريخ خاطئ تماما".

وأضاف أن "الجزء المتعلق بالطائرات المسيرة صحيح، وقدمنا لروسيا عددا محدودا من الطائرات المسيرة قبل شهور من حرب أوكرانيا".

وفي الأسابيع الأخيرة، أبلغت أوكرانيا عن زيادة في استخدام الطائرات المسيرة في الهجمات على بنيتها التحتية المدنية، ولا سيما استهداف محطات توليد الطاقة والسدود.

وتنفي روسيا استخدام قواتها لطائرات مسيرة إيرانية في مهاجمة أوكرانيا.

Reuters حطام طائرة مسيّرة من طراز شاهد-136 يقول الأوكرانيون إنهم أسقطوها

وفي الشهر الماضي، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن أربعة من كبار المسؤولين والدبلوماسيين الإيرانيين قولهم إن طهران وعدت بتزويد روسيا بصواريخ أرض - أرض، بالإضافة إلى المزيد من الطائرات المسيرة.

ونقلت وكالة أنباء إرنا الرسمية عن أمير عبد اللهيان قوله إن طهران وكييف اتفقتا قبل أسبوعين على مناقشة مزاعم، حول استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية في أوكرانيا، لكن الأوكرانيين لم يحضروا الاجتماع المتفق عليه.

وقال عبداللهيان "اتفقنا مع وزير خارجية أوكرانيا على تقديم الوثائق التي لديهم وتفيد بأن روسيا استخدمت طائرات إيرانية مسيرة في أوكرانيا"، لكن الوفد الأوكراني انسحب من الاجتماع المتفق عليه في اللحظة الأخيرة.

وكرر وزير الخارجية الإيراني أن طهران "لن تبقى غير مبالية"، إذا ثبت أن روسيا قد استخدمت طائرات مسيرة إيرانية في الحرب ضد أوكرانيا.

ووافق الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على عقوبات جديدة على إيران بسبب تزويدها روسيا بطائرات مسيرة. كما فرضت بريطانيا عقوبات على ثلاث شخصيات عسكرية إيرانية وشركة مصنعة للأسلحة بسبب تزويد روسيا بطائرات مسيرة، لمهاجمة المدنيين وأهداف البنية التحتية في أوكرانيا.