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أعلن مغني الراب الأمريكي الشهير كانييه ويست أنه يعتزم الترشح في انتخابات رئاسة الولايات المتحدة في عام 2024، على الرغم من سلوكه الذي هدد بإنهاء مسيرته الفنية بالكامل الشهر الماضي.

وكان ويست قد أثار ضجة كبيرة الشهر الماضي، استمر أثرها لأسابيع، بعد منشور على تويتر، تضمّن تحريضاً بقتل اليهود.

وقام النجم، الذي غير اسمه قانونياً إلى "ييه"، بنشر مقطع فيديو لشعار حملته على وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس، مرفقاً إياه بشعار "ييه 24".

كما زعم أنه طلب من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ترشيح نفسه لمنصب نائب الرئيس ضمن حملته.

وسبق لويست أن ترشح للرئاسة في عام 2020. لكن حملته فشلت، ولم تجذب سوى حوالى 70 ألف صوت.

وجاءت مزاعمه الأخيرة في مقطع فيديو، بعد أن شوهد في منتجع مارالاغو للغولف، التابع لترامب، في وقت سابق من هذا الأسبوع، برفقة نيك فوينتيس، وهو شخصية قومية بيضاء بارزة.

وقال ويست إن طلبه من ترامب الترشح لمنصب نائب الرئيس ضمن حملته ترك الرئيس السابق، الذي أطلق مؤخراً حملته الخاصة لإعادة انتخابه، "مرتبكاً جداً".

وتفاعلت قضية تغريدة نشرها المغني على تويتر يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتحوّلت إلى حملة واسعة النطاق ضده، لأنها تضمنت تحريضاً على قتل اليهود.

وجاءت التغريدة بعد أيام على ارتدائه قميصاً كتب عليه شعار "حياة البيض مهمة"، خلال حضوره أحد عروض الأزياء في باريس. وذلك الشعار يستخدمه اليمين المتطرف في أمريكا ضد حركة "حياة السود مهمة"، المناهضة للعنصرية.

Reuters كانييه ويست خلال قيامه بأول تجمع حاشد لدعم ترشيحه للرئاسة الأمريكية عام 2020 في نورث تشارلستون بولاية ساوث كارولينا بالولايات المتحدة. 19 يوليو/تموز 2020.

ومُنع ويست من استخدام تويتر وانستغرام لانتهاك قواعدهما، قبل أن يعيد مالك تويتر الجديد، إيلون ماسك، حساب ويست للعمل في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكانت تغريدة ويست تسببت في فك ارتباط العديد من الشركات الموسيقية وغير الموسيقية به، وإزالة مجسم الشمع الخاص به من متحف مدام توسو في لندن. إثر ذلك، هبط تصنيف مغني الراب الشهير في قائمة فوربس للأثرياء، إذ لم يعد من بين المليارديرات، بعدما أنهت شركة آديداس شراكتها المربحة معه.

يعد ويست من أهم مغني الراب والهيب هوب في التاريخ، ويعتبر أنه أضاف لمسة من موسيقى السول على الراب. وكان من أول مغني الراب الذين استخدموا تقنية الأوتوتيون.

نستعرض هنا أبرز المحطات المثيرة للجدل في مسيرة ويست خلال السنوات الماضية، والتي أدّت إلى تدهور صورته العامة بشكل قد يصعب علاجه:

لعلّ أول تصرف علني مثير للجدل في مسيرة ويست كان في عام 2009، خلال جوائز إم تي في للأغاني المصورة، حين فازت تايلور سويفت بجائزة أفضل أغنية مصورة عن فئة السيدات، فقاطعها ويست خلال تسلّمها الجائزة، وأخذ منها الميكروفون، ليقول إن بيونسيه التي كانت مرشحة عن الفئة نفسها، لديها "واحدة من أعظم الأغنيات المصورة على الإطلاق" وهي أغنية "Single Ladies".

وفي عام 2018، انتُقد ويست بشراسة بعد أن قال إن استعباد الأمريكيين الأفارقة على مدى قرون ربما كان "خياراً".

وقال خلال ظهوره في مقابلة مع موقع TMZ: "عندما تسمع عن العبودية لمدة 400 عام... لمدة 400 عام؟ يبدو هذا وكأنه اختيار".

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ترامب وييه وسوبرمان

وفي يوليو/تموز 2020، أعلن ويست رسمياً ترشحه لخوض معركة انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020 وذلك في حشد غير تقليدي في مدينة تشارلستون، بولاية ساوث كارولينا.

وأعلن ويست خوضه المعركة الانتخابية مرشحاً عن حزب أعلن عن تأسيسه وسماه حزب حفل عيد الميلاد "بيرثداي بارتي".

وفي أغسطس/آب2021، غير ويست اسمه رسمياً إلى "ييه"، إذ إن للاسم رمزية دينية بالنسبة له. وقال، في مقابلة إذاعية عام 2018، إن لفظ "ييه" من أكثر الكلمات المكررة في الكتاب المقدس. وأضاف: "حولت اسمي من كانييه والذي يعني "الوحيد"، ليصبح ييه، ويعني خيرنا، وشرنا، وضياعنا، وكل شيء"، إلى جانب كون "ييه" اختصاراً لاسم كانييه. وصادقت المحكمة على ذلك رسمياً في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، التقى ويست الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في زيارة خاصة للبيت الأبيض وتحدث لمدة 10 دقائق متواصلة عن قضايا سياسية واجتماعية وشخصية مختلفة.

ولعلّ أبرز ما قاله ويست خلال اللقاء هو أنّ "قبعة اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى" الخاصة بحملة ترامب، "تمنحه القوة بطريقة ما". وتابع: "كما تعلمون، انفصل والداي عن بعضهما، لذلك لم يكن لدي الكثير من الطاقة الذكورية في منزلي. وأيضاً، أنا متزوج من عائلة - (يضحك) - كما تعلمون، ليس فيها الكثير من طاقة الذكور".

وقال بعدها إنه يحب هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ومرشحة الرئاسة السابقة، أيضاً ولكن "يحدث شيء ما عندما أرتدي هذه القبعة، يجعلني أشعر وكأنني سوبرمان. لقد صنعت (متحدثاً لترامب) سوبرمان. كان هذا هو بطلي المفضل. وأنت صنعت قبعة لسوبرمان".

وفي عام 2014، تزوج ويست من نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، ولديهما 4 أبناء. وبدأت كيم بإجراءات الطلاق في فبراير/شباط 2021 وتطلق الزوجان رسمياً في آذار/مارس 2022.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، نقل ويست إلى مستشفى في مدينة لوس أنجليس بعد استدعاء خدمات الطوارئ وسط شكوك حول سلامته النفسية، بحسب ما ذكرته تقارير أمريكية.

وتحدث ويست مراراً بشكل علني عن اضطراب ثنائي القطب يعاني منه، وأخبر ديفيد ليترمان، في مقابلة عام 2019، بأنه يشعر "بارتباط أكبر بالكون" عندما يكون دماغه في مرحلة "زيادة النشاط" وقارن دماغه بـ"كاحل ملتوٍ".

وبعد طلب كارداشيان الطلاق من ويست، وارتباطها لاحقاً بالممثل الكوميدي بيت دافيدسون، نشر ويست تغريدات مسيئة لهما.

وفي عدة مناسبات، قال كانييه إن "الله" سيعيده وكيم معاً، وبدا في بعض الأحيان وكأنه يتجاهل طلاقهما تماماً من خلال الادعاء بأنه "لم يرَ أوراق الطلاق أبداً".

وأصدر كانييه أغنيتين على الأقل ذكر فيهما بيت. وقال في واحدة منهما إن على بيت شكره لأنه سمح له بأن يحصل على كيم.

وفي منشور لاحق، طلب ويست من معجبيه "الصراخ" في وجه بيت إذا رأوه في الأماكن العامة.

بعد ذلك، نشر ويست رسائل نصية خاصة من كيم، أعربت فيها عن قلقها على سلامة بيت. وقالت فيها: "أنت تخلق بيئة خطيرة ومخيفة".

وتمنى كانييه بعدها من معجبيه عدم التعرض جسدياً لبيت لأن "زوجته" كيم، طلبت ذلك.

وانتقد كثيرون طريقة معاملة كانييه لكيم بعد الطلاق، قائلين إنها "سامة" ومليئة بالمضايقات.

"شخص غير مرغوب به"

Reuters كانييه ويست يتحدث خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة، 11 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وبالعودة إلى الإجراءات التي تعرض لها ويست بسبب تغريدته المسيئة الأخيرة، فقد اقتيد من مكتب لشركة "سكيتشرز" للأحذية الرياضية التي عللت هذا الإجراء بكونه حضر إليه "من دون دعوة".

وأضافت "نظراً إلى أن ييه كان يصوّر من دون إذن، تولى موظّفان مرافقته وزملائه إلى خارج المبنى بعد محادثة قصيرة".

وكانت وكالة "سي إيه إيه" التي تتولى إدارة أعماله، وهي من الأهم في هذا المجال في هوليوود، أعلنت إنهاء تعاونها معه، في حين أعلنت شركة الإنتاج "ام آر سي" إلغاء عمل وثائقي يتناول ويست وسبق أن انتهى تصويره.

كذلك، أعلنت شركة "غاب" الأمريكية للملابس الجاهزة أنها ستسحب من متاجرها كل المنتجات المتعلقة بتعاونها مع ويست، وستغلق الموقع الإلكتروني المخصص لهذه المنتجات.

وأنهت دار "بالنسياغا" للأزياء شراكتها مع ويست.

وهددت تلك الإجراءات بتدمير أي مستقبل لكانييه ويست في الحياة العامة.