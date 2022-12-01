Getty Images يعلق المنتخب المغربي آمالا كبيرة على نجميه حكيم زياش وأشرف حكيمي للمرور للدور الثاني

يسعى منتخب المغرب لخطف بطاقة التأهل لدور الستة عشر ببطولة كأس العالم، عندما يواجه كندا على ملعب الثمامة في آخر جولات المجموعة السادسة.

ويحمل "أسود الأطلس" آمال العرب الأخيرة بالتأهل للدور الثاني بالمونديال، بعد خروج كل من قطر وتونس والسعودية من الدور الأول.

وسبق لمنتخب المغرب أن تجاوز دور المجموعات في بطولة كأس العالم مرة واحدة فقط، وكان ذلك في مونديال 1986 بالمكسيك.

وتتصدر كرواتيا ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط بالتساوي مع المغرب صاحب المركز الثاني، بينما تأتي بلجيكا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ثم كندا في المركز الأخير بدون نقاط.

وودعت كندا البطولة من الجولة الثانية، في حين يحتاج المغرب إلى الفوز أو التعادل لضمان التأهل دون انتظار نتيجة المواجهة الأخرى بين منتخبي كرواتيا وبلجيكا، التي ستقام في نفس التوقيت.

ويمكن للمنتخب المغربي التأهل أيضا في حال الخسارة من كندا وفوز كرواتيا على بلجيكا أو تعادلهما، إذ قد يظل المغرب وصيفا للمجموعة برصيد أربع نقاط، متقدما بفارق الأهداف على بلجيكا.

وفي المباراة الأخرى التي تقام في نفس المجموعة، سيكون منتخب بلجيكا مطالبا بتحقيق الفوز على كرواتيا من أجل ضمان التأهل للدور الثاني، بينما يكفي كرواتيا التعادل لحجز بطاقة التأهل.

وفي إطار مباريات المجموعة الخامسة، يستضيف ملعب "خليفة الدولي" مباراة إسبانيا واليابان، في حين تلعب ألمانيا أمام كوستاريكا على ملعب "البيت".

وتتصدر إسبانيا ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، بينما تأتي اليابان في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط ثم كوستاريكا بنفس الرصيد في المركز الثالث، في حين تتذيل ألمانيا ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

ولن يكون هناك خيار أمام المنتخب الألماني سوى تحقيق الفوز على كوستاريكا، على أن تتجنب إسبانيا الخسارة أمام اليابان، من أجل العبور إلى الدور الثاني، بينما يكفي كوستاريكا التعادل في حال فوز إسبانيا على اليابان.

منتخبات عربية ودعت البطولة

خرجت ثلاثة منتخبات عربية، وهي قطر وتونس والسعودية، من البطولة من الدور الأول، رغم الأداء الجيد لبعضها. فقد حققت السعودية فوزا تاريخيا على الأرجنتين، وفازت تونس على فرنسا.

وكانت قطر أول منتخب عربي يودع البطولة بعد الخسارة في المباريات الثلاثة التي خاضتها في دور المجموعات، لتودع المونديال بدون الحصول على نقطة واحدة.

وخرج منتخب تونس من البطولة رغم فوزه التاريخي على منتخب فرنسا حامل اللقب بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات. وحصد المنتخب التونسي أربع نقاط بالتعادل مع الدنمارك، والخسارة من أستراليا، والفوز على فرنسا.

ورغم البداية التاريخية لمنتخب السعودية بالفوز على الأرجنتين في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف واحد، إلا أنه خسر المباراتين التاليتين أمام بولندا والمكسيك، لتفشل السعودية في تكرار إنجاز 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية عندما تأهلت لدور الستة عشر.

واحتلت السعودية المركز الرابع والأخير في مجموعتها برصيد ثلاث نقاط، لتودع البطولة رفقة المنتخب المكسيكي صاحب المركز الثالث، في حين تأهلت الأرجنتين في الصدارة وبولندا في المركز الثاني.

وضمنت منتخبات فرنسا والبرازيل وإنجلترا والبرتغال والسنغال وهولندا والولايات المتحدة وأستراليا الصعود للدور الثاني، في حين خرجت منتخبات قطر وكندا والإكوادور وإيران وويلز وتونس والدنمارك والمكسيك والسعودية.