Matt Baron/BEI/Shutterstock لعبت جوليا روبرتس دور البطولة مع جورج كلوني في ثلاثية "أوشنز إليفين" وفي فيلم "تذكرة إلى الجنة" هذا العام

أظهرت جوليا روبرتس دعمها لجورج كلوني في حفل تكريم أقامه مركز كينيدي المرموق بارتداء ثوب خاص مزين بصوره.

تضمن الثوب الأسود الطويل صورًا مؤطرة للنجم طوال حياته المهنية، بدءًا من دوره في دور دوغ روس في مسلسل ER.

وكان كلوني من بين العديد من الذين جرى تكريمهم على إنجازهم مدى الحياة في حفل توزيغ جوائز مركز كينيدي لهذا العام

وكان من المكرمين أيضا فريق الروك U2 والمغنية غلاديس نايت.

Reuters المكرمون هذا العام: الصف الخلفي (من اليسار لليمين) أعضاء فريق يو 2: آدم كلايتون، لاري مولين جونيور، ذا إيدج وبونو. الصف الأمامي (من اليسار إلى اليمين) إيمي غران ، غلاديس نايت، جورج كلوني وتاليا ليون

وحضر الحدث المرموق مشاهير وشخصيات سياسية، بما في ذلك مات ديمون، وباتي لابيل، وشون بن، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، وشيريل كرو، وغارث بروكس، وساشا بارون كوهين، وبيغ بيرد من برنامج الأطفال "شارع سمسم".

كما حضر الحفل بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، لأول مرة منذ تعرضه لهجوم في منزله في أواخر أكتوبر/تشرين الأول.

وتلقى بيلوسي، الذي كان يرتدي قبعة سوداء لتغطية إصابات الرأس التي أصيب بها إثر تعرضه لهجوم بمطرقة في منزله، ترحيبا حارا ،وصافحه الرئيس جو بايدن.

Reuters حضرت نانسي بيلوسي الحفل مع زوجها بول

وفي وقت سابق، أشاد الرئيس، في حفل استقبال بالبيت الأبيض، بـ "مجموعة الفنانين الاستثنائية" لإنجازاتهم وإسهاماتهم في الفنون.

وقال بايدن "شكرا لكم على إظهار قوة الفنون".

واستشهد بايدن بأغنية فريق "يو 2" One ، وتابع قائلاً: "في اللحظة التي يوجد فيها الكثير من الكراهية، والكثير من الغضب، والكثير من الانقسام هنا في أمريكا، وبصراحة، في جميع أنحاء العالم، علينا أن نتذكر اليوم، كما تقول أغنية يو 2 ، "نحن واحد، لكننا لسنا متماثلين. علينا أن نتحمل بعضنا البعض".

وتم الاحتفاء بالفرقة لاحقًا على خشبة المسرح في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية من قبل إيدي فيدر من فريق بيرل جام، الذي غنى بعض أغنياتهم ؛ في حين غنت الفنانة الأوكرانية جمالا أغنية Walk On.

وكُتبت الأغنية في الأصل لتكريم الزعيمة البورمية أونغ سان سو كي، ولكن تمت إعادة كتابتها مؤخرًا كنشيد للتضامن مع شعب أوكرانيا.

وغنى بونو، مغني فرقة U2، الأغنية في كييف في وقت سابق من هذا العام بدعوة من الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

Reuters تم الاحتفاء بالمكرمين في البيت الأبيض قبل حضور الحفل

Reuters وشهد الحفل عروضاً من شيريل كرو وإدي فيدر وبراندي كارليل وغيرهم

لكن ساشا بارون كوهين، صاحب شخصية بورات، انتقد بروحه الساخرة فريق يو 2 لشراكتهم مع شركة أبل، مما أدى إلى إضافة ألبومهم "أغنيات البراءة" تلقائيًا إلى مكتبات آي تيونز الخاصة بحاملي أجهزة أبل.

وتحدث بورات بضع كلمات باللغة الكازاخية، ثم ترجم "هذا يعني:" الرجاء إزالة ألبومكم البائس من هاتف أيفون الخاص بي".

كما ضاحك الممثل مات ديمون كلوني، الذي شاركه التمثيل في فيلم "أوشنز إليفين"، ساخرا منه على خشبة المسرح. وقال ديمون إن كلوني "سرق أوراقا من بيل كلينتون وكتب عليها ملاحظات للممثلين يقول فيها كم أحب الرئيس أفلامهم".

Reuters غلاديس نايت هي واحدة من أكثر الفنانات شهرة بين جيلها في مجال أغاني

Reuters حضرت شخصية "بيغ بيرد" من برنامج الأطفال "شارع السمسم" الحفل