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أثار ارتفاع هائل وحاد في أسعار الذهب في مصر جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقاشا حول مدى تأثير ذلك على الأسر ذات الدخل المنخفض.

ويأتي ذلك بينما يترقب كثير من المصريين أي تغير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بعد أنباء عن انخفاض كبير محتمل.

أسباب ارتفاع سعر الذهب

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد تجاوز سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر مستوى 1863 جنيها، بالإضافة إلى وجود تفاوت في الأسعار داخل السوق حتى مستوى 1900 جنيها.

وقد دفع ارتفاع وتفاوت سعر الذهب، المنصات الرقمية المخصصة لتداوله عبر الإنترنت في مصر، إلى وقف نشر حركة الأسعار لعدم استقرار السوق المحلية.

وقد تباينت آراء المعنيين والخبراء حول أسباب الارتفاع الهائل في أسعار الذهب محليا على الرغم من استقرار سعره عالميا.

وأوضح رفيق عباسي، رئيس غرفة الذهب باتحاد الصناعات، أن "تسعيرة الذهب مرتبطة بالبورصة العالمية، إضافة إلى سعر الدولار بالسوق المحلي".

وأضاف عباسي أن "أسعار البورصة مستقرة لكن عدم استقرار سعر الدولار في السوق المصري، أدى إلى ارتفاعات غير مسبوقة بسعر الذهب".

وفي مداخلة تلفزيونية، اعتبر رئيس شعبة الذهب هاني ميلاد أن "أحد أسباب جنون أسعار الذهب هذه الفترة هي لجوء التجار إلى شرائه بشراهة وتصديره إلى الخارج لتوفير سيولة دولارية تمكنهم من استيراد السلع التي يرغبون فيها".

كيف تفاعلت وسائل التواصل؟

تخبط سعر الذهب وتزايد الإشاعات حول الارتفاع المحتمل لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، أشعل وسائل وسائل التواصل الاجتماعي في مصر.

فقال مغرد ساخرا إن ارتفاع سعر الذهب "لم يكن سببه تصعيب شراء الشبكة بل إغراء من يملك ذهبا ليبيعه".

واعتبر آخرون أن "شائعة اقتراب تعويم الجنيه المصري مرة أخرى دفعت الأثرياء لتحويل أموالهم من الجنيه إلى الذهب، وخاصة مع شح الدولار وصعوبة الحصول عليه".

وتعليقا على الموضوع، أبدى الإعلامي المصري عمرو أديب استغرابه من اهتمام المصريين الشديد بمتابعة أسعار الذهب.

وتساءل: "هل كنتم تشترون الذهب كل يوم؟! الحديث عن الذهب أصبح أكثر من الأرز والدجاج والبيض. لماذا طل هذه الضجة حول سعر الذهب؟".

كلام الإعلامي المصري أشعل جبهة أخرى من الردود، إذ اعتبر كثيرون أن كلامه "بعيد عن الواقعية وغير منطقي"، وأشاروا إلى أنه "لا يمكن أبدا تجاهل موضوع الذهب لأنه مؤشر واضح على ضعف الاقتصاد ويتأثر به كل المواطنين".

سخرية من الواقع

من جهة أخرى، اختار كثير من المغردين التعامل مع موضوع أخبار الجنيه وارتفاع سعر الذهب بالسخرية والطرافة.

وتعليقا على اقتراب سعر الذهب من 2000 جنيه مصري للجرام، غرد البعض بسخرية، وأشاروا إلى أن أجورهم الشهرية أصبحت تساوي "جرامان من الذهب".