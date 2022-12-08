Getty Images فوز تاريخي للمنتخب المغربي على نظيره الإسباني

أشعل الفوز التاريخي للمنتخب المغربي على نظيره الإسباني مواقع التواصل الاجتماعي في جميع الدول العربية التي احتفلت بتأهل المغرب للمرة الأولى إلى الدور ربع النهائي في كأس العالم 2022 المنعقد في قطر وبات المغرب أول منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز ورابع منتخب إفريقي بعد الكاميرون (1990) والسنغال (2002) وغانا (2010).

وفي العاصمة الرباط، جابت السيارات شوارع المدينة ورفع المواطنون أعلام بلدهم تعبيرا عن فرحتهم بالفوز المستحق، وهو ما انعكس على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تصدرت كلمات "أسود الأطلس" و"بونو" و"مزراوي" ترند "تويتر" بالمغرب عقب المباراة وعبر مغردون من جميع أنحاء الوطن العرب عم فرحهم وفخرهم بتأهل المنتخب المغربي.

المغرب يحتفل

وبعد المباراة التي حبست الأنفاس ونجاح أسود الأطلس في الفوز على إسبانيا، تدفقت التهاني للمغرب على التأهل العربي الأول.

وأجرى ملك المغرب محمد السادس اتصالا هاتفيا مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، ومدرب المنتخب الوطني، وليد الركراكي، أعرب لهما فيه عن "أحر التهاني للاعبين وللطاقمين التقني والإداري، الذين قدموا أفضل ما لديهم خلال هذه المسابقة الرياضية الكبرى".

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، مقطع فيديو لمشاركة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الشعب المغربي الاحتفالات في الشوارع بفوز المنتخب الوطني على إسبانيا في كأس العالم.

ووثق الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة مرور ملك المغرب بسيارته وهو يحتفل مع أعداد كبيرة من الجماهير.

كما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأمير دولة قطر الشيخ تميم وهو يرفع علم المغرب ويشجع من وسط المدرجات.

فيما هنأ الشيخ محمد بن راشد حاكم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي المغرب عبر صفحته على تويتر.

مشاهير وفنانون يهنئون المغرب

وقد أعرب مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق، عن فرحته" بفوز الفريق المغربي وتأهله إلى الدور ربع النهائي".

كما تحدث محمد البرادعي عن "يقظة الشعوب العربية والشعور بالوحدة التي لم تتحقق سياسياً".

ووصف الإعلامي القطري جابر الحرمي "الاحتفال الذي أقيم للاعبي المغرب في الفندق بعد الانتصار الكبير".

وأشادت الفنانة أحلام "بأداء حارس المرمي المغربي ياسين بونو".

ووصف المخرج المصري عمرو عرفة ياسين بونو بـ"سور المغرب العظيم" بعد أدائه في المباراة.

كما نشر حساب "اليابان بالعربي" تغريدة هنأ فيها الفريق المغربي بالفوز.

لقطات شغلت مواقع التواصل

وفي إطار احتفالهم بفوز الفريق المغربي، شارك المغردون صورا مقاطع عن أبرز أحداث المباراة وما أعقبها من احتفالات.

فقد أشادت نجلاء العتيبي بتوجه اللاعب أشرف حكيمي إلى والدته في المدرجات وتقبيلها أثناء احتفاله بالفوز بعد المباراة.

وأثنى الصحفي تركي شلهوب على سجود الفريق المغربي بعد الفوز.

وعلق مغردون على رفع المنتخب المغربي لعلم فلسطين أثناء احتفالهم بالفوز عقب المباراة.

كما شارك المغردون لقطات سجلت فرحة رجل أمن مغربي لم يتمالك نفسه وقت ركلات الترجيح.

وأثنى كثيرون على الركراكي مدرب الفريق المغربي.

وسارع المدونون بنقل احتفالات المغاربة بالتأهل إلى ربع النهائي.

ورأى كثير من المغردين أن لاعبي الفريق المغربي "وضعوا نجمة خضراء شامخة بارقة فارقة على صدور كل العرب .. استبسلوا .. وقاتلوا .. وصنعوا البهجة وكتبوا التاريخ".

ملخص مباراة المغرب وإسبانيا

فاز المنتخب المغربي على المنتخب الإسباني 3-0 بضربات الترجيح، وهذه أفضل نتيجة لمنتخب عربي في تاريخ المونديال بعد بلوغ المغرب (في 1986)، والسعودية (في 1994)، والجزائر (في 2014)، دور الـ16. وهو آخر منتخب إفريقي باق في المنافسة بعدما أقصت إنجلترا منتخب السنغال في نفس الدور.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

دفع الركراكي مدرب المنتخب المغربي بثلاثة تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 83 بنزول وليد شديرة وعبدالحميد صابري ويحيى عطية الله بدلا من مزراوي وأملاح ويوسف النصيري، أعقبها تبديل آخر في الدقيقة 85 بنزول جواد الياميق بدلا من أكرد المصاب.

انتهى الشوطان الإضافيان بالتعادل السلبي أيضا.

خلال ركلات الترجيح تألق الحارس المغربي ياسين بونو بعدما أنقذ ركلتي ترجيح من سولر وسيرخيو بوسكيتس، فيما تصدى القائم الأيسر لتسديدة من بابلو سارابيا.

أحرز الصابري وزياش وحكيمي لمنتخب المغرب، في حين أمسك سيمون تسديدة بدر بانون، لينتهي اللقاء بتأهل منتخب المغرب.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب المغرب في دور الثمانية يوم السبت المقبل على ملعب الثمامة مع الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا.