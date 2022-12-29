Getty Images المغرب أول منتخب يفوز ببطولة أمم أفريقيا للمحليين مرتين متتاليتين

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (اتحاد كرة القدم في المغرب)، أنها ستنسحب من بطولة الأمم الأفريقية المقبلة في الجزائر ما لم يُسمح للفريق بالسفر مباشرة من العاصمة المغربية الرباط إلى قسنطينة في الجزائر.

وجاء هذا الإعلان في ظل توترات بين الدولتين الجارتين في شمال إفريقيا، أدت إلى قرار الجزائر بإغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المغربية المدنية والعسكرية في عام 2021.

وأصر اتحاد كرة القدم المغربي على أن منتخب أسود الأطلس، الذي صنع التاريخ في كأس العالم قطر 2022 عندما أصبح أول دولة أفريقية تصل إلى نصف نهائي البطولة، لن يشارك إلا إذا سافر مباشرة من المغرب إلى الجزائر والوصول بالطائرة إلى مدينة قسنطينة التي ستشهد مبارياتهم في دور المجموعات، على متن طائرات الطيران الملكي المغربي.

وأجريت قرعة البطولة، التي تسمح فقط بمشاركة اللاعبين من الدوريات المحلية في أفريقيا، يوم الثلاثاء، ووقع منتخب المغرب في المجموعة الثالثة ضد مدغشقر والسودان وغانا، التي أطاحت نيجيريا في التصفيات.

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ترأس فوزي لقجع ، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، اجتماع المجلس التنفيذي مساء الثلاثاء وقرر إصدار الإنذار بالانسحاب إذا لم تسمح الجزائر بالسفر مباشرة على متن الخطوط الملكية المغربية.

وأوضح الاتحاد المغربي، في بيان صحفي، أنه بعث برسالة إلى الاتحاد الإفريقي بشأن "احترام بنود استضافة البطولات الإفريقية، خاصة فيما يخص تسهيل ظروف المنتخبات المشاركة".

وأضاف البيان على أنه طالب بسفر المنتخب الوطني إلى مدينة قسنطينة التي ستستضيف مباريات النخبة المغربية في هذه البطولة عبر رحلة مباشرة، "انطلاقًا من مدينة الرباط وبواسطة طائرة خاصة للخطوط الملكية المغربية، الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية".

وشدد البيان على أنه: "في حال رفض ذلك، قرَّر المكتب المديري بالإجماع عدم المشاركة في هذه البطولة".

وقرر الاتحاد المشاركة في البطولة بمنتخب تحت 23 عاما، بدلا من منتخب المحليين المتوَّج بلقبها في النسختين الأخيرتين عام 2018 على أرضه و2020 في الكاميرون، وأصبح أول بلد يفوز بالبطولة مرتين متتاليتين.

وتشهد المباراة الأولى من النسخة السابعة لقاء الجزائر مع ليبيا في المجموعة الأولى يوم 13 يناير/كانون الثاني، مع استعداد المغرب لمواجهة السودان بعد ذلك بيومين.

قرعة بطولة الأمم الأفريقية:

المجموعة الأولى: الجزائر وليبيا وإثيوبيا وموزمبيق.

المجموعة الثانية: الكونغو الديموقراطية ، أوغندا ، كوت ديفوار ، السنغال.

المجموعة الثالثة: المغرب ، السودان ، مدغشقر ، غانا.

المجموعة الرابعة: مالي وأنجولا وموريتانيا.

المجموعة الخامسة: الكاميرون والكونغو والنيجر.