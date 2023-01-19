قالت الشرطة الإيطالية إنه تم اكتشاف مخبأ ثان كان يستخدمه زعيم المافيا ماتيو ميسينا دينارو، تم تصميمه خلف خزانة ملابس ذات قاعدة منزلقة.

ويقع المخبأ المحصن المكتشف حديثًا في منزل على بعد 300 متر من المخبأ الأول لزعيم المافيا، في بلدة كامبوبيلو دي مازارا، بجزيرة صقلية.

واعتقلت الشرطة زعيم المافيا دينارو يوم الثلاثاء، في عيادة خاصة في باليرمو عاصمة صقلية، بعد مطاردة مستمرة منذ نحو ثلاثة عقود.

كان ميسينا دينارو يخضع للعلاج من السرطان في عيادة طبية، وحدد موعد الكشف الطبي باسم مستعار.

أثار الاسم المستعار أندريا بونافيدي، شكوك الشرطة عندما أدركوا أنه نفس اسم ابن شقيق رئيس المافيا المتوفى ليوناردو بونافيد.

وباستخدام التكنولوجيا المتطورة وتتبع خرائط الهاتف تبين أن الهاتف الحقيقي لأندريا بونافيدي، لم يظهر في باليرمو في عامي 2020 و2021 رغم أن هناك من استخدم هذا الاسم وأجرى عملية جراحية في المدينة (ومن هنا شكت الشرطة في كيفية وجود الشخص وعدم وجود الهاتف).

خلال الفترة التي قضاها سينا دينارو، على قمة عصابة الجريمة المنظمة كوزا نوسترا، أشرف على عمليات ابتزاز والتخلص من نفايات خطرة بطريقة غير قانونية وغسل الأموال وتجارة المخدرات.

وأُدين غيابيا في عام 2002 بارتكاب سلسلة من جرائم القتل.

وظهرت تفاصيل عن حياته وكيف كان يعيش قبل القبض عليه.

وتشير المعلومات إلى أنه كان يعيش في منزل متواضع في كامبوبيلو دي مازارا، على بعد 116 كيلومترًا من باليرمو وعلى بعد 8 كيلومترات فقط من مسقط رأسه في كاستلفيترانو.

قال أحد الجيران للتلفزيون الإيطالي إنه كثيرا ما كان يرى الرجل وأنهما دائما يسلمان على بعضهما البعض.

لم تعثر الشرطة على أسلحة في المخبأ الأول، وفقا لتقارير أولية، لكنها اكتشفت عطورا فاخرة وأثاثا باهظ الثمن وملابس مصممة خصيصا.