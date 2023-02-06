Getty Images حطام إحدى البنايات أثناء عمليات البحث والإنقاذ جراء الزلزال في مدينة مدينة كهرمان مرعش في تركيا

ضرب زلزال قوي منطقة شاسعة في جنوب شرق تركيا، بالقرب من الحدود السورية، وأسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص ومحاصرة كثيرين آخرين.

وأعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، ارتفاع عدد الضحايا في بلاده إلى 284 قتيلا و2323 مصابا، وانهيار أكثر من 1700 مبنى من جراء الزلزال.

كما أكدت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد القتلى من جراء الزلزال إلى 230 قتيلا و639 مصابا، في مدن حلب واللاذقية وحماة وطرطوس.

Getty Images ابنية دمرها الزلزال في مدينة عفرين في محافظة حلب السورية

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة وقع في الساعة 04:17 بالتوقيت المحلي (01:17 بتوقيت جرينتش) على عمق 17.9 كيلومتر (11 ميلا) بالقرب من مدينة غازي عنتاب.

وأكد نائب الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم أن الزلزال وقع في ظروف جوية صعبة. كما أوقفت حركة الطيران في غازي عنتاب وهاتاي جنوبي تركيا.

Getty Images رجل يحمل طفلا مصابا من جراء الزلزال في بلدة جندريس بريف مدينة عفرين شمال غربي سوريا

وقالت وسائل إعلام سورية رسمية إن عددا كبيرا من المباني انهار في محافظة حلب، بينما قال مصدر في الخدمة المدنية في حماة إن عدة مبان انهارت هناك.

Getty Images عناصر من الدفاع المدني السوري يحملون طفلا بعد إنقاذه من تحت أنقاض مبنى في بلدة الدانة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا

ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في سوريا ولبنان والعراق ومصر وقبرص.

Getty Images سكان يبحثون عن ضحايا وناجين وسط أنقاض مبنى انهار في قرية عزمارين، بالقرب من الحدود التركية شمالي محافظة إدلب السورية

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب إحاطة عاجلة من مسؤولي المناطق المتضررة في محافظة كهرمان مرعش جنوبي البلاد.

وأفاد مراسل بي بي سي الخدمة التركية في ديار بكر، بانهيار مركز تجاري في المدينة.

Getty Images سكان يبحثون عن ضحايا وناجين وسط أنقاض مبنى انهار في قرية عزمارين، بالقرب من الحدود التركية شمالي محافظة إدلب السورية

وذكرت وكالة الأناضول، نقلا عن وزير الداخلية التركي، أن تركيا رفعت حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وهو ما يشمل المساعدة الدولية.

وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن 10 مدن تضررت، وهي غازي عنتاب، وكهرمان مرعش، وهاتاي، وعثمانية، وأديامان، ومالاتيا، وشانليورفا، وأضنة، وديار بكر، وكيليس

Getty Images رجال إنقاذ سوريون يحاولون انتشال رجل مصاب من تحت أنقاض مبنى منهار إثر الزلزال في بلدة أعزاز الحدودية شمالي محافظة حلب

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن الزلزال هز منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش جنوبي البلاد، على عمق سبعة كيلومترات.

وقال مسؤولون أتراك إن 23 شخصا على الأقل قتلوا في ولاية ملاطية شمال شرقي غازي عنتاب. كما قتل في سانليورفا الواقعة إلى الشرق، 17 شخصا. وسُجل المزيد من القتلى في ديار بكر وعثمانية.

Reuters أشخاص يبحثون بين الأنقاض عن ضحايا ومصابين في مدينة ديار بكر التركية

ولحقت أضرار كبيرة بالمباني والمنازل، وهرعت فرق الإنقاذ إلى المدن المنكوبة وفقًا لصور بثتها محطة تي آر تي الحكومية التركية.

كما تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر أبنية مهدمة عقب الزلزال.

Getty Images رجلان يسيران أمام مبنى مدمر في بلدة زردنا في ريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا

قال علماء الزلازل الأتراك إن هزة أخرى ضربت المنطقة بعد دقائق قليلة من وقوع الزلزال المدمر.

وتقع تركيا في واحدة من أكثر مناطق الزلازل نشاطا في العالم. وفي عام 1999 لقي أكثر من 17 ألف شخص مصرعهم بعد زلزال قوي ضرب شمال غرب البلاد.

وهناك مخاوف من ارتفاع عدد الوفيات بشكل كبير في الساعات المقبلة.