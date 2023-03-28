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أعلن رئيس تويتر، إيلون ماسك، عن تغيير في ميزة "تويتر بلو" المدفوعة لمنصة التواصل الاجتماعي.

واعتبارا من 15 أبريل/نيسان، سيكون لدى المشتركين الذين تم التحقق منهم فقط مشاركات موصى بها للمستخدمين الآخرين وسيسمح لهم بالتصويت في استطلاعات الرأي.

وبموجب هذه السياسة، فإن تدفق التغريدات الموصى بها على المنصة، تحت عنوان "من أجلك"، لن يتضمن المشاركات من الحسابات التي لا تدفع رسوماً.

وخلال الأسبوع الماضي، قالت الشركة إنها ستحذف إشارة التوثيق من بعض الحسابات "القديمة"، والتي يعود تاريخها إلى ما قبل شراء ماسك للشركة.

ويدفع المستخدمون حالياً سبعة دولارات شهرياً مقابل علامة التوثيق الزرقاء، والتي تسمح أيضاً بالوصول إلى ميزات إضافية.

وقال ماسك إن التغييرات هي "الطريقة الواقعية الوحيدة لمعالجة سيطرة أسراب روبوت الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وإلا فإنها ستكون معركة خاسرة ميؤوس منها".

وأضاف أن "التصويت في استطلاعات الرأي سيتطلب التحقق لنفس السبب".

وفي منشور سابق، قال ماسك إن التحقق المدفوع يزيد بشكل كبير من تكلفة استخدام الروبوتات وسيسّهل التعرف عليها.

وقال موظف سابق في فريق التحقق في تويتر، طلب عدم الكشف عن هويته، لبي بي سي: "كان الهدف الأول لفريقي هو حماية المستخدمين من الأذى في العالم الحقيقي، وهذا يعبّر عن عكس ذلك تماماً بالنسبة لي".

وأضاف: "سيستغل المستخدمون الذين تم التحقق منهم قوتهم ووجودهم على المنصة للتأثير على أي شيء، بدءاً من المعلومات المضللةإلى الضرر الفعلي للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. إنه تهديد صامت لا يراه أحد".

وشهدت خدمة "تويتر بلو" إطلاقاً أولياً فوضوياً في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث بدأ الناس في انتحال شخصية العلامات التجارية الكبرى والمشاهير ودفع ثمن شارة العلامة الزرقاء من أجل جعلها تبدو أصلية. وتظاهر الكثيرون بأنهم ماسك نفسه.

أجبر ذلك تويتر على إيقاف الميزة مؤقتاً بعد أقل من أسبوع، قبل إعادة إطلاقها في الشهر التالي.

ومنذ ذلك الحين، فإن "تويتر بلو" استُخدمت من قبل الجماعات المثيرة للجدل، بما في ذلك مسؤولي حركة طالبان ومؤيديهم البارزين في أفغانستان.

ويتم تضخيم تغريدات المستخدمين الموثقين فوق الحسابات الأخرى. كما يمكن للمشتركين أيضاً الوصول إلى ميزات إضافية، بما في ذلك زر تعديل التغريدات، من بين امتيازات أخرى.

في السابق، استُخدمت العلامة الزرقاء للإشارة إلى أن حسابات الشخصيات البارزة كانت أصلية. ومنحها تويتر من دون رسوم اشتراك - لكن الشركة نفسها فقط هي التي كانت تقرر من يحصل على هذه الميزة.

وخلال الأسبوع الماضي، قال تويتر إنه سيبدأ أيضاً في التخلص التدريجي من "برنامج التحقق القديم" وإزالة بعض "علامات التحقق القديمة" اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان.

وأضافت الشركة أن المستخدمين بحاجة إلى الدفع "للحفاظ على علامة التحقق الزرقاء على تويتر".

ويمكن أن تضر برامج الروبوت على منصات التواصل الاجتماعي بقدرتها على زيادة إيرادات الإعلانات أو الاشتراكات المدفوعة.

وكثيرا ما أعرب ماسك عن مخاوفه بشأن عدد الحسابات المزيفة أو غير المرغوب فيها على تويتر. وفي مرحلة ما، علّق خطته البالغة 44 مليار دولار لشراء منصة التواصل الاجتماعي وتساءل عن عدد الروبوتات التي كشف عنها فريق الإدارة السابق للشركة.

عندما تولى إيلون ماسك إدارة تويتر، كانت لديه طموحات نبيلة لإعادة "حرية التعبير" إلى المنصة.

وأراد أن تكون المنصة "موثوقة إلى أقصى حد"، وقال إن هذه "ليست طريقة لكسب المال".

ومع ذلك، تبدو سياسة تويتر الآن مختلفة تماماً عن تلك المثل العليا.

وأدرك ماسك أنه كان من الصعب زيادة إيرادات الإعلانات، وتحول إلى نموذج قائم على الاشتراك.

وكان البيع في الأساس من أجل منح المستخدمين التحقق من "العلامة الزرقاء"، إذا دفعوا رسوماً شهرية.

لكن المستخدمين الذين يريدون أن يدفعوا لم يأتوا بأعداد كبيرة. ونتيجة لضعف إيرادات الإعلانات، ونموذج الاشتراك المتلعثم، قرر ماسك اللجوء إلى هذا الخيار.

هناك نوعان من الخوارزميات على تويتر - تدفق "من أجلك" للتغريدات الموصى بها، وتدفق التغريدات من الأشخاص الذين تتابعهم.

وستمنع سياسة إيلون ماسك الجديدة الآن المستخدمين الذين لا يدفعون من المشاركة في أحد هذين التدفقين.

وهذا يعني أن تغريدات مستخدمي تويتر الذين لم يتم التحقق منهم ستكون أقل عرضة للإعجاب أو إعادة التغريد.

إلى جانب تقليص ماسك لعمليات التحقق من المعلومات الخاطئة - قد تكون هذه لحظة خطيرة للغاية بالنسبة لتويتر.

لقد تحدثت إلى موظفين سابقين يعتقدون أن هذا يمكن أن يكون ميزة كبيرة للمتصيدين والأشخاص الذين يروّجون للمعلومات المضللة.

كان من المفترض أن تكون المنصةمكاناً قائماً على الجدارة إلى حد ما - مع إبراز التغريدات تبعاً لجودة محتواها.

لقد كان ذلك الأمر جزءاً كبيراً من نجاح تويتر، لكن يبدو أنها تخلت عنه الآن!