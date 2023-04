BBC الكلبة تريني تجمع القمامة وتضعها على السلة بمتنزه في اسكتلندا

تساعد الكلبة تريني، من سلالة بوردركولي، في جمع القمامة من على الأرض في متنزه محلي، في اسكتلندا، أثناء خروجها للتنزه هناك مع مالكتها ألانا جاكسون.

وتستطيع تريني، البالغة من العمر خمس سنوات، جمع القمامة التي تجدها على الأرض وتودعها في أقرب سلة مهملات.

وقالت مالكتها ألانا جاكسون، من كلايدبانك غرب دونبارتونشاير باسكتلندا، إنها احتاجت فقط القليل من التدريب، لكنها الآن أصبحت لعبة للكلاب الذكية.

وتأمل السيدة أن يشجع ما تفعله ترينى المزيد من الناس على إبقاء منطقتهم المحلية خالية من القمامة (من خلال الكلاب).

وأضافت ألانا: "بدأ الأمر لأن هناك الكثير من القمامة في الحدائق التي نسير فيها بشكل منتظم".

"وأكدت أنه عندما لا يكون لديها لعبة، كانت تلتقط أحيانا زجاجة من الأرض بدلا من البحث عن التقاط لعبة، في محاولة لتشجيعي على رميها لها لتذهب لالتقاطها".

وقالت: "من خلال رؤيتي لها تلتقط الأشياء بشكل طبيعي عندما نكون في الخارج، قمت بتشكيل السلوك في وضعها في سلة المهملات."

BBC ألانا دربت كلبتها لتحافظ على نظافة المجتمع فى جولاتها المحلية

لفت ما تفعله تريني انتباه السكان المحليين لأول مرة عندما نشرت ألانا مقطع فيديو عن لعبتها الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

كان القصد من هذا إلقاء الضوء على كمية القمامة الموجودة في المجتمع.

خلال الإغلاق (أثناء جائحة فيروس كورونا)، شارك السكان المحليون في عمليات التنظيف في المنطقة، لكن ألانا تشعر أن تأثير هذا الأمر قد اختفى الآن.

وتقول "إنه لأمر محزن أن ترى أن كل هذا يضيع بهذه الطريقة، فالأشياء تسقط وكميات من القمامة تتطاير على الأرض مرة أخرى."

وأضافت، "لذا إذا كان هناك شيء مثل هذا يمكن أن يكون له تأثير إيجابي وجعل الناس أكثر انخراطا قليلا والعناية بالمناطق المحلية مرة أخرى، فهذا رائع".

وتأمل أيضا أن يشجع الأطفال على التفكير مرتين قبل إلقاء القمامة على الأرض.

وقالت: "إنه أمر جيد للغاية، إنه غير عادي، بل إنه جديد"، وأوضحت أنه من وجهة نظر الأطفال الذين يرون (ما تلفعه تريني) فإنه هذا يلهمهم للقيام بشيء ما، ويلتقطون القمامة من على الأرض بأنفسهم، إنه شيء رائع ويحبونه جميعا، إنهم يتحمسون حقا عند رؤيتها".

حصلت تريني أيضا على شهادة من منظمة تدريب الكلاب العالمية Do More With Your Dog، حيث حصلت على مستوى خبير لأداء العديد من الحيل (في تدريب الكلاب).

تعتقد ألانا أن المزيد من الناس يمكنهم تعليم حيواناتهم الأليفة أن تتبنى عادات صديقة للبيئة من خلال التدريب والتوجيه المناسبين.

وقالت: "لا يوجد سبب يمنعك من الاستمتاع قليلا بها وتشكيلها وتعليمها بعض السلوكيات المختلفة".

وأكدت أنه يمكن حملهم (الحيوانات) على تنظيف صندوق الألعاب الخاص بهم، ووضع ألعابهم بعيدا في المنزل. "من يدري، ربما سيكون لدينا مجموعتنا الخاصة من الكلاب لجمع القمامة!"