Reuters ماسك سوف يستضيف ديسانتيس على تويتر ليعلن حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية

سيعلن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 خلال حوار مع إيلون ماسك، يوم الأربعاء، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية.

من المقرر أن يستضيف ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، الجمهوري ديسانتيس من خلال الفاعلية التي يديرها عبر منصة "تويتر سبيس"، الساعة السادسة مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي (العاشرة مساء بتوقيت غرينتش).

ومن المتوقع أن يتم عرض فيديو ترويجي للحملة الانتخابية لديسانتيس في وقت لاحق من نفس المساء، وفقا لشبكة إن بي سي نيوز.

يعتبر ديسانتيس المنافس الرئيسي للرئيس السابق دونالد ترامب، بالإضافة إلى قائمة متزايدة من المتنافسين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض السباق الرئاسي 2024.

و"تويتر سبيس" هي منصة يسمح من خلالها "للمبدعين" باستضافة محادثات صوتية على تويتر.

وكان ماسك قد أعاد يوم الثلاثاء، نشر التغريدة التي نشرتها شبكة فوكس نيوز على صفحتها الخاصة على تويتر حول مقابلة "تويتر سبيس"، ويبلغ عدد متابعي حساب ماسك 140 مليون متابع.

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وقال ماسك في وقت سابق أثناء لقاء مع صحيفة وول ستريت جورنال، إن استضافة ديسانتيس ستمثل "المرة الأولى" التي يتم فيها الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن مثل هذا الأمر المهم، وهو الترشح لخوض سباق الرئاسة والسعي للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان ماسك سيدعم حملة حاكم فلوريدا للرئاسة، من خلال استضافة حفل إطلاق حملته الانتخابية على منصته.

أثناء وجوده في فاعلية وول ستريت جورنال، قال ماسك إنه لم يكن يخطط لتقديم تأييد لأحد، ولكنه يريد استخدام تويتر كميدان عام للجميع.

Getty Images كان هناك انتظار منذ شهور للموعد الذي كان من المقرر أن يعلن فيه ديسانتيس رسميا عن ترشحه

كان ماسك، قطب صناعة التكنولوجيا، قد أعلن سابقا دعمه لديسانتيس في انتخابات 2024، وكتب على تويتر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن تفضيله هو "شخص عاقل ووسطي".

وذكرت شبكة إن بي سي أن هذه الفاعلية يوم الأربعاء سيديرها رجل الأعمال التكنولوجي ديفيد ساكس، أحد مؤيدي ديسانتيس.

كما سيأتي إعلان ترشيح ديسانتيس في اليوم الأول من فاعلية لجمع التبرعات لحملته في ميامي، حيث يقال إنه سيتم إطلاع مؤيديه على الحملة القادمة.

ومن المقرر أن يُنهي هذا الإعلان شهورا من التكهنات حول الموعد الذي كان من المقرر أن يعلن فيه ديسانتيس رسميا عن ترشحه.

وشهدت فترة عمله كحاكم لولاية فلوريدا توسيع قوانين حيازة الأسلحة في الولاية، وتنفيذ قيود على تعليم الجنس والهوية الجنسية في المدارس العامة، وفرض قيود جديدة على الإجهاض.

وخلال الأشهر المقبلة، من المتوقع أن يقدم نفسه على أنه سياسي بارع لديه قائمة طويلة من إنجازات السياسة المحافظة، بدون "الدراما" التي يقوم بها ترامب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وجه انتقادات مبطنة إلى الرئيس السابق ترامب، قائلا إن حكم الولايات المتحدة لا يتعلق بـ "إنشاء علامة تجارية أو التحدث على وسائل التواصل الاجتماعي".

لم يعد دونالد ترامب مستخدما نشطا لتويتر، على الرغم من إعادة حسابه على المنصة في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد إزالته في أعقاب أعمال الشغب في 6 يناير/كانون الثاني في مبنى الكابيتول الأمريكي.

بدلا من ذلك، يستخدم ترامب حاليا منصته الخاصة تروث سوشيال.

لكن حتى الآن يمتلك تويتر مستخدمون أكثر نشاطا بشكل ملحوظ من منصة ترامب، مما قد يمنح حملة ديسانتيس فرصة لمزيد من الدعاية، فضلا عن أن ذلك سيمنحه انتباه قاعدة المعجبين الكبيرة بإيلون ماسك.