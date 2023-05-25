Reuters

أخيراً حان وقت المواجهة المرتقبة.

أطلق رون ديسانتيس حملته لخوض سباق الجمهوريين نحو تسمية مرشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يصبح المنافس الرئيسي لدونالد ترامب.

يصنف ديسانتيس نفسه على أنه محافظ على غرار ترامب، لكن من دون أخطائه. ويدخل حاكم فلوريدا في سباق حيث يبقى الرئيس السابق ترامب المرشح الأوفر حظاً حتى الآن، ولا يزال يتمتع بالقوة المهيمنة في الحزب الجمهوري.

وتتمثل فكرة ديسانتيس للترشح في أن لديه سجلاً حافلاً من الإنجازات المتعلقة بالقيم المحافظة والتي حققها خلال مسيرته السياسية، على النقيض من السنوات الأربع لرئاسة ترامب التي حققت القليل من الانتصارات التشريعية.

خلال فترة وجوده في منصبه كحاكم لفلوريدا، سنّ ديسانتيس قوانين محافظة رفيعة المستوى لتسهيل امتلاك السلاح وتقييد تعليم الهوية الجنسية في المدارس، وتشديد قواعد التصويت في الانتخابات، والحد من عمليات الإجهاض.

دونالد ترامب يحذر حاكم فلوريدا رون دي سانتيس من الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة

الانتخابات النصفية الأمريكية: كيف برز نجم الجمهوري رون دي سانتيس في فلوريدا؟

دونالد ترامب "يخسر دعم" المحافظين مع صعود نجم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس

ويشير استعداده لمواجهة الشركات الكبرى التي يرى أنها تقدم أجندة ليبرالية، إلى أنه يعتقد أن القضايا الثقافية الساخنة هي مصدر قلق أكبر للناخبين الجمهوريين من السياسات التقليدية المتعلقة بالأعمال التجارية.

وتقول ميرا آدامز، كاتبة عمود ومحللة استراتيجية سياسية في فلوريدا، وكانت عملت في الحملات الرئاسية للحزب الجمهوري بين عامي 2004 و2008: "إنه محارب الثقافة إلى أبعد حدود". وأضافت: "دائماً ما كان يُعتبر محافظاً، لكن ذلك كان خياراً اتخذه لأنه اعتقد أنه سيحصل من خلاله على أصوات مؤيدي ترامب".

كما يطرح ديسانتيس قضية أنه يفوز دائما، ولم يهزم في سباقات الكونغرس أو منصب حاكم فلوريدا.

وقال ديسانتيس خلال زيارته لولاية أيوا قبل أسبوعين: "يجب أن نرفض ثقافة الخسارة التي أثرت على حزبنا في السنوات الأخيرة". وأضاف: "لقد ولى وقت الأعذار".

كان تصريحه هذا تلميحا لترامب الذي لا يزال يرفض قبول خسارته انتخابات 2020 الرئاسية، والذي ألقى كثيرون باللوم عليه في النتائج المخيبة للجمهوريين في انتخابات الكونغرس العام الماضي.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

Getty Images رون ديسانتيس حلال حملته في فلوريدا في عام 2018

سيبدأ مرشحو الحزب الجمهوري باتباع مسار الحملة وسيبدأون سلسلة من المناظرات التلفزيونية في الأشهر المقبلة

ستبدأ الانتخابات التي تقام في كل ولاية وتسمى الانتخابات التمهيدية في شهر فبراير/شباط المقبل

سيتم تتويج الشخص الذي يحصل على أكبر نسبة دعم في المؤتمر الجمهوري في صيف 2024

سيواجه الفائز بالترشح من الجمهوريين، الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات العامة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024

كل ذلك يجعل من ديسانتيس مرشحاً رائعاً للغاية، على الورق على الأقل.

إلا أن الحملات لا تقام على الورق، بل تُجرى أمام الناخبين الأحياء وتحت وهج الأضواء الساطعة لوسائل الإعلام الوطنية. وبعد أن بدا وكأنه قوة لا يمكن إيقافها في أعقاب فوزه المثير للإعجاب بإعادة انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني، بدا حاكم فلوريدا ذابلاً.

وأظهرت استطلاعات الرأي العام الماضي أن لدى ديسانتيس قاعدة شعبية مساوية لقاعدة ترامب وأنه يتفوق عليه أيضاً في بعض الأحيان. وتشير الأرقام الآن أن ترامب حصل على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في العديد من استطلاعات الرأي للناخبين الجمهوريين، بينما يتبعه ديسانتيس بأرقام مزدوجة.

وأظهر مجموع استطلاعات الرأي من "ريل كلير بوليتيكس"، أنه حتى إذا قام ديسانتيس بتوحيد جميع الناخبين الذين لا يصوتون لترامب، فإنه سيظل خلف ترامب.

وبالتالي، فإن التحدي الذي يواجهه هو إقناع بعض مؤيدي ترامب الأقل حماساً، بأنه نسخة أفضل من ترامب في نسخته الأصلية.

قد يكون ذلك خياراً دقيقاً، نظراً لوجود العديد من المرشحين الآخرين الذين يحاولون أن يكونوا بدورهم الخيار البديل لترامب. وهاجمت حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية، نيكي هيلي، ديسانتيس في مقطع فيديو نشر يوم الأربعاء ضمن حملتها الانتخابية، قائلة: "أمريكا تستحق خياراً حقيقيا وليس صدى صوت".

الانتخابات النصفية الأمريكية: من هو رون ديسانتيس الذي حذره ترامب من الترشح للرئاسة؟

الانتخابات النصفية الأمريكية: "سخرية" ترامب من دي سانتيس تكشف عن بوادر تنافس مع حاكم فلوريدا

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024: هل يستطيع ديسانتيس إقناع الناخبين برؤيته؟

هناك موضوع مشترك بين أولئك الذين يفضلون ترامب على ديسانتيس وهو أن الأخير أقل نشاطا، وغير راغب في الانخراط في السياسة الشخصية. إذ لم يقنع ديسانتيس بعض الممولين البارزين لترشيحه، في رحلة دولية أجراها تهدف إلى إظهار أنه يمكن أن يبرز على المسرح العالمي.

ووصف مدير حملة نيكي هايلي، في مذكرة داخلية تم تسريبها إلى بوليتيكو هذا الأسبوع، ديسانتيس على أنه: "ترامب بلا سحر" (أي أنه يفتقد لمهارات ترامب على المسرح العالمي).

Getty Images رون ديسانتيس مع زوجته كيسي في طوكيو الشهر الماضي

وتقول آدامز: "الكثير من المتبرعين منزعجون جداً لأنهم دفعوا الكثير من المال لكي يصبحوا في غرفة مع ديسانتيس، ولم يعرهم الكثير من الاهتمام". وأضافت أنه جدي جداً وليس لديه شخصية سهلة.

وتتابع آدامز: "يجب أن يمثل الجيل القادم. يجب أن يكون ترامب الأصغر والأسرع والأكثر ذكاءً. لكن الأرقام لا تتحدث بشكل جيد عن كيفية التغلب على ترامب".

بالطبع يمكن للأرقام أن تتغير. لا يزال هناك احتمال أن تتحسن الظروف بالنسبة لديسانتيس أو أن يتعثر ترامب تحت وطأة القضايا القانونية المتراكمة ضده.

ومن الواضح أن حملة ترامب تنظر إلى حاكم فلوريدا باعتباره التهديد الأكثر إلحاحاً للرئيس السابق. وليس من الواضح بالضبط مقدار الأموال التي جمعتها المجموعات المستقلة التي تدعم ترامب، لكن أفرادها يهاجمون ديسانتيس على التلفزيون في ولايات رئيسية منذ أشهر.

ومع ذلك، فإن لدى حاكم فلوريدا الكثير من الأموال الخاصة.

في نهاية الشهر الماضي، كان لديه 88 مليون دولار في صندوق "أصدقاء رون ديسانتيس"، وكان المبلغ قد جمع من أجل حملته الانتخابية في فلوريدا، ويمكن تحويله إلى دعم ترشحه للرئاسة. وبحسب ما ورد، فلدى ديسانتيس أيضاً حوالي 30 مليون دولار تسيطر عليها لجنة مستقلة، ويمكن لحلفائه استخدامها لدعم حملته.

من جهته، أبلغ ترامب عن جمعه تبرعات بقيمة 18.8 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، مع 13 مليون دولار في حساب حملته الرئيسي. ولدى معظم المرشحين الجمهوريين الآخرين للرئاسة مبالغ أقل من المال.

عمل حاكم فلوريدا أيضاً على بناء أرضية جيدة لحملته من خلال تودده إلى المسؤولين المحليين ووسطاء السلطة في الولايات الرئيسية التي يتم الصويت فيها مبكراً في مسابقة ترشيح الحزب الجمهوري. وفي رحلته الأخيرة إلى ولاية أيوا، أعلن ديسانتيس حصوله على تأييد أكثر من 36 مشرع، وهو الرقم الأكبر الذي يحصل عليه أي مرشح حتى الآن.

ويعد الإطلاق الرسمي لحملته يوم الأربعاء فرصة لإعادة ضبط الزخم، والبدء في بناء قاعدة أوسع للمؤيدين. وستتابع محادثته مع إيلون ماسك على تويتر ومقابلة لاحقة مع فوكس نيوز، مجموعة من الولايات التي سيتم إجراء التصويت فيها مبكراً في الأسابيع المقبلة.

وبمجرد أن يهدأ الغبار، يمكن أن ينتهي الأمر بأن يكون ديسانتيس المرشح الجمهوري، ويجد نفسه أمام مجموعة من التحديات الجديدة، بينما يواجه جو بايدن والديمقراطيين.

وفي حين أن دعم السياسات الاجتماعية المحافظة المتشددة أكسبه التأييد بين الجمهوريين، فإن بعض المواقف، لا سيما المتعلقة بالإجهاض، قد تضر بقدرته على جذب الناخبين المعتدلين.

ومع ذلك، فهذه مشكلة العام المقبل. ويواجه حاكم فلوريدا الكثير من التحديات الأخرى في الأشهر القليلة المقبلة.