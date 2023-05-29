AleksandrYu تشير الدراسات إلى أن المزيد من الشباب ينجذبون إلى الـتدخين الإلكتروني (صورة أرشيفية)

في حديثه عن الطلاب المراهقين في فصله، الذين لا يستطيعون التوقف عن التدخين الإلكتروني، يقول كريس، وهو مدرس في مدرسة ثانوية في نيو ساوث ويلز: "فات الأوان. إنهم مدمنون".

إنه يرى تأثير السجائر الإلكترونية بنكهة الحلوى والمليئة بالنيكوتين على عقول الشباب كل يوم، حتى أن الأطفال يدخنون السجائر الإلكترونية في الفصل الدراسي.

"أولئك الذين يتعمقون في الأمر سوف ينهضون من مقاعدهم، أو سيكونون متعبين أو متوترين. سيخرج أسوأ المخالفين لأنهم في حالة انسحاب حرفيا."

ويقول إن أكثر الأشخاص إدمانا يحتاجون إلى لصقات النيكوتين أو إعادة تأهيل، ويتحدث عن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 14 عاما.

في وقت سابق من هذا الشهر، قررت الحكومة أن هذا يكفي وفرضت مجموعة من القيود الجديدة. على الرغم من أن السجائر الإلكترونية غير قانونية بالفعل بالنسبة للكثيرين، إلا أنها بموجب التشريع الجديد ستصبح متاحة بوصفة طبية فقط.

ارتفع عدد المراهقين الذين يدخنون السجائر الإلكترونية في أستراليا في السنوات الأخيرة ، وتقول السلطات إنها "القضية السلوكية الأولى" في المدارس في جميع أنحاء البلاد.

وهم يلقون باللوم على السجائر الإلكترونية التي يمكن التخلص منها - والتي يقول بعض الخبراء إنها يمكن أن تكون أكثر إدمانًا من الهيروين والكوكايين - ولكنها متوفرة حاليًا في أستراليا في كل متجر صغير ، بجانب ألواح الشوكولاتة الموجودة في المنضدة.

بالنسبة للمعلمين المهتمين مثل كريس ، تم تقييد أيديهم.

"إذا اشتبهنا في أن لديهم جهاز vape ، فكل ما يمكننا فعله حقًا هو إخبارهم بالذهاب إلى مكتب المدير.

"في مدرستي القديمة ، أخبرني مدير المدرسة أنه يريد تثبيت أجهزة إنذار للكشف عن السجائر الإلكترونية في المرحاض، ولكن يبدو أنه لم يُسمح لنا بذلك لأن ذلك سيكون انتهاكًا للخصوصية".

تم بيع السجائر الإلكترونية كبديل أكثر أمانًا للتبغ ، لأنها لا تنتج القطران - السبب الرئيسي لسرطان الرئة.

تستمر بعض البلدان في الترويج لها من خلال مبادرات الصحة العامة لمساعدة مدخني السجائر على التحول إلى عادة أقل فتكا.

في الشهر الماضي، أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن خطط لتوزيع مجموعات بدء التدخين الإلكتروني المجانية لمليون مدخن في إنجلترا للحصول على معدلات تدخين أقل من 5٪ بحلول عام 2030.

لكن الحكومة الأسترالية تقول إن الأدلة على أن السجائر الإلكترونية تساعد المدخنين على الإقلاع عن التدخين غير كافية في الوقت الحالي.

بدلاً من ذلك، تظهر الأبحاث أنه قد يدفع الشباب إلى التدخين في وقت لاحق من الحياة.

"جيل التدخين الإلكتروني"

السجائر الإلكترونية هي أجهزة تعمل ببطارية الليثيوم وتحتوي على خزان مملوء بالسوائل التي تحتوي على النيكوتين والمنكهات الاصطناعية ومواد كيميائية أخرى.

يتم تسخين السائل وتحويله إلى بخار واستنشاقه في رئتي المستخدم.

انطلق التدخين الإلكتروني من منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وكان هناك حوالي 81 مليون جاز للتدخين إلكتروني في جميع أنحاء العالم في عام 2021، وفقا لمجموعة الحد من أضرار التبغ العالمية.

النكهات العصرية التي تحتويها أجهزة التدخين الإلكترونية أدت إلى الارتفاع في الإنتاج والمبيعات بين جيل الشباب بشكل خاص.

يمكن أن تحتوي هذه المنتجات على كميات من النيكوتين أعلى بكثير من السجائر العادية، في حين أن بعض الأجهزة التي تُباع على أنها "خالية من النيكوتين" يمكن أن تحتوي في الواقع على كميات كبيرة.

يحتوي السائل الكيميائي أيضا على مادتي الفورمالديهايد والأسيتالديهيد المركبتين العضويتين، والتي تم ربطهما بأمراض الرئة وأمراض القلب والسرطان.

هناك أيضا ما يشير إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وعدوى الجهاز التنفسي وضعف وظائف الرئة.

يحذر الخبراء من شح المعلومات حول الآثار الصحية طويلة المدى الناتجة عن التدخين الإلكتروني، لكن هناك بعض للدراسات المقلقة.

Getty Images يحذر تقرير من تداول السجائر الإلكترونية في المدارس من قبل "تجار" أو طلاب أكبر سناً

في عام 2020، سجلت السلطات الصحية الأمريكية أكثر من 2800 حالة من حالات السجائر الإلكترونية أو إصابات الرئة المرتبطة بالتدخين الإلكتروني. وجدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها 68 حالة وفاة تُعزى إلى ذلك السبب.

في أستراليا، وجدت دراسة رئيسية أجرتها مؤسسة خيرية رائدة باسم "ذا كانسر كاونسل" أو مجلس السرطان، أن أكثر من نصف الأطفال الذين استخدموا السجائر الإلكترونية في أي وقت مضى قد استخدموا سيجارة إلكترونية كانوا يعرفون أنها تحتوي على النيكوتين، واعتقدوا أن التدخين الإلكتروني كان سلوكا مقبولا اجتماعيا.

وقال التقرير إنه تم تزويد الأطفال في سن المدرسة بالسجائر الإلكترونية من خلال الأصدقاء أو من يتاجر بها داخل المدرسة وخارجها، أو من المتاجر وبائعي التبغ.

أفاد المراهقون أيضا بشراء أجهزة التدخين الإلكتروني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ومتاجر أجهزة التدخين الإلكتروني، كما وجد مشروع "جيل التدخين الإلكتروني" أو "Generation Vape".

وقالت أنيتا ديسايكس، كاتبة التقرير ورئيسة مجلس السرطان: "أياً كانت الطريقة التي يحصل بها المراهقون على السجائر الإلكترونية، فجميعها غير قانونية، لكنها تحدث من دون دراية السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات".

"تقول جميع الحكومات الأسترالية إنها ملتزمة بضمان وصول السجائر الإلكترونية فقط من قبل المدخنين بوصفة طبية تحاول الإقلاع عنها - ومع ذلك فإن أزمة استخدام السجائر الإلكترونية للشباب تتكشف على مرأى من الجميع."

بالإضافة إلى تحرك الحكومة لحظر استيراد جميع منتجات التدخين الإلكتروني غير الصحية، ما يعني أنه لا يمكن شراؤها الآن إلا بوصفة طبية - سيتم جعل جميع السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة غير قانونية.

سيتم أيضا تقييد حجم وتركيز النيكوتين في السجائر الإلكترونية، ويجب أن تكون كل من النكهات والتعبئة والتغليف بسيطة وتحمل ملصقات تحذيرية.

لكن هذه الإجراءات الجديدة ليست في الواقع كلها صارمة، كما تقول طبيبة الصحة العامة البروفيسور إميلي بانكس من الجامعة الوطنية الأسترالية.

"أستراليا ليست استثناءً. من الفريد أن يكون لديك نموذج مخصص بوصفة طبية فقط، لكن هناك أماكن أخرى تحظره تمامًا ، وهذا يشمل تقريبًا كل أمريكا اللاتينية والهند وتايلاند واليابان".

"لقد تم خداعنا"

قال وزير الصحة الأسترالي مارك بتلر إن لوائح التدخين الإلكتروني الجديدة ستغلق "أكبر ثغرة في تاريخ الرعاية الصحية الأسترالي".

"مثلما فعلوا مع التدخين، اتخذت شركة بيج توباكو منتجا آخر يسبب الإدمان، وقامت بلفه في عبوات لامعة وإضافة نكهات جديدة لخلق جيل جديد من مدمني النيكوتين."

ويتفق الخبراء الطبيون على ذلك.

يجادل البروفيسور بانكس بأن الترويج للسجائر الإلكترونية كبديل "صحي" كان "خدعة كلاسيكية" من صناعة التبغ.

على هذا النحو، أصبح التدخين الإلكتروني "طبيعيا" في أستراليا، وفي المملكة المتحدة أيضا.

يقول لبي بي سي: "هناك أكثر من 17 ألف نكهة، ومعظم استخدامها ليس للإقلاع عن التدخين".

"يتم تسويقها بشكل مكثف للأطفال والمراهقين. الأشخاص الذين يدخنون ويستخدمون السجائر الإلكترونية، وهو النمط الأكثر شيوعا للاستخدام المزدوج."

يقول البروفيسور بانكس إن السلطات بحاجة إلى إزالة "تطبيع" استخدام وتداول هذه الأجهزة بين المراهقين، وجعل الحصول عليها "أكثر صعوبة".

"يفسر الأطفال حقيقة أنه يمكنهم بسهولة الحصول على السجائر الإلكترونية كدليل أنهم آمنون، وهم في الواقع يقولون، حسنًا، إذا كانوا غير آمنين فلن أتمكن من الشراء واحد في المقهى ".

ولكن هل يمكن أن تجعل الضوابط الأكثر صرامة الأمر أصعب للأشخاص الذين يلجأون إلى السجائر الإلكترونية على أمل الإقلاع عن التدخين أو الحد من تعاطي التبغ؟

يقول البروفيسور بانكس: "من المهم أن تأخذ بعين الاعتبار أن السجائر الإلكترونية قد ساعدت بعض الأشخاص بالفعل في الإقلاع عن التدخين. لكن لا ينبغي أن نقول: إنه أمر رائع أن يُقلع المدخنون عن هذه العادة".

"نحن نعلم من أستراليا ومن الولايات المتحدة وأوروبا، أن ثلثي إلى ثلاثة أرباع الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين بنجاح، يفعلون ذلك دون مساعدة."

"أنت تحاول إحضار السجائر الإلكترونية بالقول إنها طريقة رائعة للإقلاع عن التدخين، ولكن في الواقع لدينا منها بنكهة العلكة يستخدمها أطفال في سن 13 عاما في دورات مياه المدرسة. وهذا أمر غير اعتيادي".