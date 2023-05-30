Getty Images وصلت ستيفنز لربع النهائي في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ثلاث مرات، من بينها مرة حصلت فيها على المركز الثاني في 2018

تقول سلون ستيفنز، حاملة لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، إن الإساءة إلى لاعبي التنس بدأت تنتشر على نطاق واسع، وإن محاولات التصدي لهذا الانتشار لا تحدث فرقًا يذكر.

وفر منظمو بطولة فرنسا المفتوحة للتنس هذا العام للاعبين برنامج حماية يعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ليقيهم الإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعمل هذا التطبيق على حذف عبارات وإشارات الإساءة لأبطال اللعبة من محتوى منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، وإنستغرام، وتيك توك، وتويتر.

وقالت الأمريكية ستيفنز بعد فوزها بالدور الأول في رولان غاروس: "لقد كانت مشكلة طوال مسيرتي المهنية".

وأضافت: "لم تتوقف معاناتي من هذه المشكلة أبدا، وإذا كان هناك من تغيير على مستواها، فهو بالتأكيد تغيير إلى الأسوأ".

واستمرت: "سمعت عن هذه البرمجيات، لكني لم أستخدمها بعد. فلدي الكثير من الكلمات الدلالية المحظورة على إنستغرام وأشياء من هذا القبيل، لكن هذا لا يمنع أي شخص من كتابة علامة النجمة أو كتابتها بطريقة مختلفة، والتي من الواضح أن البرامج لا تستطيع اكتشافها في أغلب الأحيان".

وبطولة فرنسا المفتوحة هي الأولى من بطولات "الغراند سلام الأربعة" التي تطبق هذا المخطط، إذ أكدت المديرة التنفيذية للاتحاد الفرنسي للتنس كارولين فلايسير إن الصحة العقلية للاعبين تُعد من "أولويات رولان غاروس".

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وأثبتت ستيفنز أنها واحدة من أخطر اللاعبات غير المصنفات في البطولة بعد فوزها على التشيكية المصنفة رقم 16 وصيفة البطولات الأربع الكبرى مرتين كارولينا بليسكوفا 6-0 و6-4 في مواجهة حازت اهتمام الكثيرين في الدور الأول.

ولم تحصل ستيفنز على تقييم عالي بما فيه الكفاية لتكون بين المصنفين العالميين في لعبة التنس عندما أُجريت القرعة الأسبوع الماضي، لكنها الآن في المركز الثلاثين، وهو المركز الذي يكفي الوصول إليه الحصول على تصنيف.

وجاء تقدم اللاعبة الأمريكية في المراكز المؤهلة للتصنيف العالمي بعد تحسن أدائها في على الملاعب الرملية، إذ فازت اللاعبة بلقب اتحاد لاعبات التنس المحترفات في الدورة رقم 125 في سان مالو في وقت سابق من مايو/ أيار الجاري. كما وصلت ستيفنز، 30 سنة، إلى نصف النهائي في المغرب الأسبوع الماضي.

وتواجه الأمريكية ستيفنز الروسية فارفارا غراتشيفا في الدور الثاني من البطولة.

سفيتولينا تطالب "بالتركيز على مساعدة أوكرانيا"

قالت لاعبة التنس الأوكرانية إلينا سفيتولينا إنها سمعت "الكثير من الألفاظ النابية" التي تستخدم أثناء الحديث عن الغزو الروسي لأوكرانيا في ملاعب التنس.

وفازت سفيتولينا، المصنفة الثالثة عالميا سابقا والتي تشارك في أول بطولة كبرى لها منذ أن بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا العام الماضي، بنتيجة 6-2 و6-2 على الإيطالية المصنفة 26 عالميا مارتينا تريفيسان التي تعود إلى البطولات الأربع الكبرى في رولان غاروس هذا العام.

وتعرضت اللاعبة الأوكرانية مارتا كوستيوك الأحد لصيحات استهجان في باريس لعدم مصافحتها أرينا سابالينكا البيلاروسية التي تدعم بلادها الحرب الروسية.

ويستمر لاعبو التنس من روسيا وبيلاروسيا في المنافسة في إطار جولات مسابقات اتحاد لاعبي التنس المحترفين واتحاد لاعبات التنس المحترفات كلاعبين محايدين، بدون علم، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

وحثت سفيتولينا الناس على "التركيز على مساعدة الأوكرانيين" في مؤتمر صحفي انعقد بعد إحدى المباريات التي خاضتها في بطولة باريس المفتوحة للتنس.

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وقالت: "نتشتت بعيدا عن الموضوع الرئيسي، وهو أن الناس الآن في هذا الوقت يحتاجون إلى المساعدة كما لم يحدث من قبل".

وأضافت اللاعبة الأوكرانية، 28 سنة، التي بدا عليها الاستياء إلى حدٍ كبيرٍ وهي تتحدث: "الهم الرئيسي هو مساعدة الأطفال والنساء اللائي فقدن أزواجهن بسبب قتالهم من أجل أوكرانيا".

وتابعت: "الأطفال، إنهم يفقدون آباءهم، يفقدون أجزاء من أجسادهم".

واستمرت: "ننصرف عن القضية الرئيسية ونتحدث، ونتحدث، ونتحدث عن لا شيء. كلمات فارغة، فارغة تماما. وهذا لا يساعد في أي شيء".

وفازت سفيتولينا بلقبها السابع عشر لبطولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات - وللمرة الأولى منذ أن أصبحت أمًا - في ستراسبورغ السبت الماضي، وأعلنت أنها سوف تتبرع بالجائزة المالية للمسابقة لمساعدة أطفال أوكرانيا.

وردا على سؤالها عما إذا كانت تعتزم التبرع بجائزتها المالية من رولان غاروس، قالت سفيتولينا: "سوف أدرس كل الاحتمالات القائمة واحتياجات المدن".

وقالت: "على سبيل المثال، في أوديسا مسقط رأسي، أو في خاركيف أو كييف، سنرى ما هي الاحتياجات الملحة، وسأتبرع بهذا المال هناك".

ماذا حدث أيضا في قرعة السيدات في اليوم الثاني؟

صعدت الأمريكية ماديسون كيز، مواطنة ستيفنز، إلى الدور الثاني بفوزها 6-1 و3-6 و6-1 على الإستونية كايا كانيبي في حين تغلبت الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا، وصيفة 2021 في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، على الشابة التشيكية ليندا فروهفيرتوفا 6-2 و6-2.

وكانت هزيمة السويسرية بليندا بنسيتش، المصنفة رقم 12 عالميا، مفاجأة، إذ خسرت 6-3 و2-6 و6-4 أمام الروسية الخاسرة المحظوظة إلينا أفانيسيان.

وتجاوزت الفرنسية كارولين غارسيا، المصنفة الخامسة عالميا، من تذبذب الأداء في المجموعة الثانية لتتغلب على الصينية وانغ شي يو 7-6 (7-4) و4-6 و6-4. كما فازت المصنفة الرابعة عشرة عالميا بياتريس حداد مايا البرازيلية على الألمانية تاتيانا ماريا 6-0 و6-1.

كما خرجت بطلة ويمبلدون مرتين والمصنفة العاشرة عالميا بيترا كفيتوفا من القرعة، وخسرت 6-3 و6-4 أمام الإيطالية إليزابيتا كوكسياريتو. وتغلبت الروسية فيرونيكا كوديرمتوفا المصنفة رقم 11 عالميا على السلوفاكية آنا كارولينا شميدلوفا 6-3 و6-1.

لكن بطلة لاتفيا 2017 يلينا أوستابينكو هزمت التشيكية تيريزا مارتينكوفا 6-3 و7-5 لترتيب لقاء مع الأمريكي بيتون ستيرنز.