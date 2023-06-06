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نظمت مكتبة مصر الجديدة، شرقي القاهرة، معرضا للفن التشكيلي باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للتوعية بمخاطر استخدام المواد البلاستيكية على البيئة، وضم المعرض نحو 15 لوحة تشكيلية للفنان المصري أحمد بيرو.

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استخدم الفنان التشكيلي بعض مخلفات البلاستيك في تشكيل اللوحات الفنية، كما استُخدم في المعرض مواد بلاستيكية مُعاد تدويرها لإظهار الأضرار التي تحيط بالبيئة وكوكب الأرض نتيجة استمرار استخدام البلاستيك.

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تكوينات فنية باستخدام مواد بلاستيكية تم إعادة تدويرها باستخدام ألوان طبيعية.

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المواد البلاستيكية تتسبب في أضرار فادحة للأنهار والمحيطات لأنها لا تتحلل في البيئة.

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لوحات إرشادية للتحذير من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام الذي تضاعف إنتاجه خلال 20 عاما.

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الفنان التشكيلي أحمد بيرو يشرح لزوار المعرض الفكرة الرئيسية منه.

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تستهلك مصر نحو 12 مليار كيس بلاستيكي سنوياً، وهو ما دفع الحكومة لإطلاق مبادرات للحد من استخدام البلاستيك.

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أقيم المعرض بمكتبة مصر الجديدة بالتزامن مع الذكري الـ 50 لليوم العالمي للبيئة.