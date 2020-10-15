محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان 10 شركات حضرت الاجتماع التمهيدي لمناقصة مشروعي مرافق الإنتاج الجوراسي المعروفة باسم JPF-4 وJPF-5 في شمال الكويت، وتبلغ قيمة المناقصة الاجمالية 900 مليون دولار.



وقد عقد الاجتماع بشأن المشروعين في 5 أكتوبر الجاري.



وعلمت المجلة أن 11 شركة سبق تأهيلها لتقديم عطاءات على المشروع وهي كما يلي: سينوبك (الصين)، بلاك كات (قطر)، جوفسكو (الكويت)، JGC (اليابان)، بتروفاك (المملكة المتحدة)، سامسونغ الهندسية (كوريا الجنوبية)، دايوو للهندسة والانشاءات (كوريا الجنوبية)، KBR (الولايات المتحدة)، سبيتكو (الكويت)، شلمبرجير أويلفيلد إيسترن (الولايات المتحدة) ومجموعة الخريف (السعودية).



وقد صدرت وثائق المناقصة في 13 سبتمبر الماضي مع تحديد يوم 22 ديسمبر المقبل موعدا نهائيا لتقديم العروض المالية.



واشارت المجلة الى ان طرح عطاءات مشروعي الانتاج الجوراسي JPF-4 وJPF-5 قد تأخر بشكل كبير منذ الإعلان عنها لأول مرة في يناير من هذا العام.



وقالت انه بموجب الشروط الأصلية للعقود، سيكون أمام الشركات التي تفوز بعقود المشاريع 22 شهرا لتنفيذ الإنشاءات بالاضافة لتشغيل وصيانة المرافق لمدة خمس سنوات.



وينص العقدان على إقامة منشأة إنتاج بطاقة 50 ألف برميل من النفط يوميا و150 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا.



وسيتم إنتاج الهيدروكربونات من سوائل مكامن حامضة ورطبة من الحقول الجوراسية شمال الكويت، وسيشمل نطاق العمل في المشروعين أيضا بناء وحدة معالجة المياه ووحدة استعادة الكبريت والمرافق المرتبطة بها مثل غرفة التحكم والمحطات الفرعية والمباني.



وقالت مجلة ميد ان خطوط أنابيب التصدير لن تشكل جزءا من نطاق عمل المشروعين.



وبدأت شركة نفط الكويت إنتاج الغاز من حقل الغاز الجوراسي في مايو 2008 مع بدء تشغيل مشروع انتاج النفط المعروف باسم مرفق الإنتاج المبكر رقم 50.



وتحتوي المكامن الجوراسية على مجموعة متنوعة من الهيدروكربونات تتراوح من النفط إلى مكثفات الغاز مع الغاز الحامض.



وكانت مجلة ميد قد ذكرت في يناير أن مرفق JPF-3 في حقل غربي الروضتين قد تم تشغيله بالكامل بعد ان ارست شركة نفط الكويت عقد المشروع البالغة قيمته 377 مليون دولار على شركة سبيتكو في يوليو 2016.