أفريقيا تمتلك أعلى معدل ضرائب على الشركات بين قارات العالم بنسبة 28.45%



مصطفى صالح



حلّت الكويت بالمركز الثاني خليجيا وعربيا في قائمة أقل الدول في فرض الضرائب على الشركات حول العالم، حيث تبلغ نسبة الضرائب المفروضة على الشركات 15%، وذلك ضمن قائمة شركة برامج المحاسبة العالمية «QuickBooks» حول أعلى نسب الضرائب المفروضة على الشركات حول العالم والمحركات الرئيسية وراءها، لتعد بذلك من أقل الدول في العالم فرضا للضرائب على شركاتها.



وحلّت قطر بالمركز الأخير عربيا وخليجيا لتعد اقل دولة بالمنطقة في فرض الضرائب على الشركات بنسبة 10% فقط، فيما تتساوى العراق مع الكويت بالمركز قبل الأخير بنسبة 15%، وجاءت تونس بالمركز الأول كأعلى دولة عربية في تطبيق الضرائب على الشركات ضمن القائمة وذلك بنسبة 25%، تلتها مصر بنسبة 22.5%، ثم كل من السعودية والأردن واليمن وليبيا بنفس النسبة عند 20%.



أفريقيا الأعلى بالضرائب



وفي المتوسط، تمتلك أفريقيا أعلى معدل ضرائب على الشركات في جميع أنحاء قارات العالم بنسبة 28.45%، وهي ثاني أعلى معدل لضريبة الشركات بمتوسط معدل 27.63%، ومع ذلك، تقف أوروبا عند أدنى معدل 20.27%، وهو ما يتعارض مع الادعاء بأن الدول المتقدمة تدفع ضرائب أعلى.



ونظرا لكونها أفقر قارة في العالم، ليس من المستغرب أن تمتلك افريقيا أعلى متوسط لضريبة الشركات، حيث تمتلك أعلى نسبة في هذه البيانات دولة زامبيا بنسبة 35%، وأدناها ليبيا ومدغشقر بنسبة 20%، وتقف جنوب افريقيا تقريبا في الوسط عند 28%، وهي أعلى بقليل من المتوسط لأفريقيا بشكل عام.



أميركا الجنوبية



وأوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ضريبة الشركات تلعب دورا رئيسيا في الإيرادات الحكومية، حيث ينطبق هذا بشكل خاص على البلدان النامية، على الرغم من الاتجاه العالمي لمعدلات الهبوط منذ الثمانينيات.



وفقا للبيانات التي تم تحليلها، تتمتع البرازيل وفنزويلا بأعلى ضريبة على الشركات بنسبة 34%، تليها كولومبيا بنسبة 33%، والأرجنتين بنسبة 30%، مما يجعل أميركا الجنوبية هي القارة التي تضم معظم الدول ضمن العشر الأوائل الذين يدفعون أعلى ضريبة على الشركات.



ومن غير الواضح ما إذا كانت أميركا الجنوبية، كقارة ناشئة، تفرض ضرائب أعلى من أجل زيادة الإيرادات الحكومية أو الاستفادة من الشركات التي تتطلع إلى التوسع دوليا ودخول أسواق جديدة، ووفقا للبحث، أصبحت أميركا الجنوبية خيارا شائعا لدخول الشركات، مع روابط تجارية قوية وموقع جغرافي مفيد.