أعلنت زين المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن إطلاقها لمجموعة من تلفزيونات Samsung الذكية لعملاء الدفع الآجل، والتي تتميز بالابتكارات التقنية الأكثر تطورا ودقة الوضوح الأعلى وعدد كبير من الخصائص الذكية على شبكة زين للجيل الخامس 5G الأكبر والأسرع في الكويت، وذلك ابتداء من 5 دنانير شهريا فقط.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أن هذا الإطلاق يجعلها أول شركة اتصالات تقدم أحدث تلفزيونات Samsung الذكية لعملائها في الكويت، وهو ما يعكس جهودها المتواصلة لتقديم قائمة متجددة من المنتجات والخدمات الأكثر تطورا، والتي تناسب أسلوب حياة عملائها الرقمي على المستويين الشخصي والعملي، خاصة كونهم يمثلون أكبر عائلة مشتركين في الكويت.

وبينت «زين» أنه يمكن لعملاء الدفع الآجل الآن الاستمتاع بمجموعة من أحدث أجهزة تلفزيونات Samsung الذكية بشكل منفرد أو مع باقات إنترنت الجيل الخامس 5G وبسعات إنترنت 5G شهرية مختلفة تناسب احتياجاتهم الشخصية المختلفة، والتي تشمل جهاز Samsung Crystal UHD بشاشة 4K مع أكثر من مليار درجة من الألوان وبثلاثة أحجام مختلفة ابتداء من 5 دنانير شهريا فقط.



وأضافت الشركة أن الأجهزة الجديدة تشمل أيضا جهاز The Sero المبتكر والأول من نوعه مع شاشة قابلة للتحرك لتتناسب مع المحتوى المعروض، وذلك ابتداء من 10 دنانير شهريا فقط، وجهاز Samsung QLED مع شاشة 4K عالية الجودة وبثلاثة أحجام مختلفة ابتداء من 11 دينارا شهريا فقط، هذا بالإضافة إلى جهاز Samsung QLED 8K مع شاشة QLED 8K الأعلى جودة وبحجمين مختلفين ابتداء من 21 دينار شهريا.

وأشارت «زين» إلى أنه بإمكان عملائها الآن الحصول على أي من هذه الأجهزة الجديدة وبكل سهولة عن طريق زيارة أي من أفرع زين أو عبر فرع زين أونلاين (zain.to/samsungtv) والاستمتاع بخدمة التوصيل المجانية للمنزل، علما بأن «زين» تطبق معايير صحية صارمة تتماشى مع الاشتراطات الرسمية لضمان سلامة العملاء والموظفين.



وحصدت «زين» مؤخرا جائزة «أسرع إنترنت منزلي في الكويت» عن الربعين الأول والثاني من العام 2020 من Ookla Speedtest، وهي الشركة الرائدة عالميا في تطبيقات اختبار وتحليل سرعات شبكات الإنترنت حول العالم، والتي تعتبر بشكل واسع المرجع المعتمد الأول والأكثر شفافية لكل ما يتعلق بتطبيقات اختبار وتحليل سرعات شبكات الإنترنت حول العالم.



ويأتي إطلاق «زين» لهذه الأجهزة الجديدة ولأول مرة في الكويت تعزيزا للمكانة الرائدة التي وصلت إليها في السوق الكويتي، خاصة فيما يتعلق بتقديمها شبكة 5G الأكبر والأقوى في الكويت، وذلك منذ تفردها في شهر يونيو 2019 بإطلاقها التجاري لتكنولوجيا الجيل الخامس 5G كأول شركة تطرح هذه التقنية المتطورة في الخليج عبر السوق الكويتية وبتغطية شاملة لكل مناطق البلاد، حيث نجحت «زين» في تصميم وبناء أول شبكة كاملة لخدمات الجيل الخامس مع توفير بنية تحتية وفق أفضل المعايير الدولية، مما شكل نقلة نوعية في تطوير قطاع الاتصالات في الدولة والمنطقة.