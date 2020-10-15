أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها أغلقت 6 شركات نقل شحن لشحنها مواد غذائية مدعومة من الدولة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية لتحويلها الى النيابة التجارية، وذلك لمخالفاتها اللائحة التنفيذية 117/2013 الصادرة بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون 10/1979.



وأشارت التجارة في بيان صحافي إلى أن الفرق التفتيشية جالت على شركات الشحن البري والجوي والبحري في شتى مناطق الكويت للتدقيق وللتأكد من عدم وجود أي سلع مدعومة من الدولة، وذلك بعد تلقيها كشفاً من الإدارة العامة للجمارك.



ولفتت «التجارة» الى أن الفرق ضبطت 6 شركات تود شحن بعض المواد المدعومة من ضمن الشحنات الموجود، فيها وقامت بالتحريز عليها وإحالتها لاستكمال الإجراءات القانونية لجهة الاختصاص.



وحذرت وزارة التجارة شركات الشحن، من شحن المواد المدعومة من الدولة والتي لا يسمح بتصديرها خارج البلاد، مشددة على أن شحنها مخالف للقانون، ويوقعهم تحت طائلة المساءلة القانونية، وهناك عقوبات منصوص عليها قانونا بحق مرتكبي المخالفات تصل الى السجن وإلغاء الترخيص.



وشددت التجارة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف القانون مع شركات الشحن.



وبينت الوزارة أن لا تهاون في تطبيق القانون حيال كل من يرتكب جريمة تهريب المواد المدعومة من الدولة التي تعتبر أمنا قوميا للبلد، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إغلاق المؤسسة وتحويلها إلى النيابة العامة.