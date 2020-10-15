ناقش وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، مع فريق من وزارة الأشغال موضوعات مشتركة بين الجهتين، وذلك لتنسيق الجهود في الأمور التجارية والصناعية والربط الالكتروني المشترك.



وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان إن الاجتماع المشترك الذي عقد في مكتب وزير التجارة والصناعة تطرق الى عدة موضوعات لتسهيل الأمور وسلاسة العمل على أرض الواقع في المشاريع المشتركة بين الجهتين منها مراكز الخارجية لقطاع الشركات والتراخيص التجارية، والمراكز الخارجية لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك ومشروع الشدادية.



وأكدت «التجارة» أن هذا الاجتماع يأتي من ضمن سلسلة اجتماعات تنسيقية بين قطاعات الوزارتين.



يذكر أن الاجتماع حضره كل من مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي، ووكيل وزارة الأشغال العامة م.إسماعيل أحمد، والوكيل المساعد لشؤون الفنية وتنمية التجارة محمد العنزي، والوكيل المساعد للشؤون القانونية د.محمد الجلال، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية يوسف الحسيني، والوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية م.وليد الغانم.