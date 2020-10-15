ارتفع الذهب 1% خلال تعاملات أمس، منتعشا بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، إثر انخفاض الدولار وبفعل الضبابية المحيطة بالانتخابات الأميركية وتعافي الاقتصاد العالمي ما عزز جاذبية المعدن كملاذ آمن.



وارتـــفــع السعر الفوري للذهب 1% إلى 1910.06 دولارات للأوقية (الأونــــصــــة). وزادت عقود الذهب الأميركية



الآجلة 1.1% لتسجل 1914.70 دولارا.



وقال مدير إستراتيجيات السلع الأولية في تي.دي للأوراق المالية، بارت ميليك: «مؤشر الدولار منخفض، والعوائد متراجعة مما يدعم الذهب ونلحظ أيضا بعض الشراء المدفوع بعوامل فنية على الأرجح لأن تصحيح أمس كان مبالغا فيه بعض الشيء».



وانخفض الدولار مقابل العملات الرئيسية، وتراجعت أيضا عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات.



وكان الذهب نزل بما يصل إلى 1.9% الثلاثاء بعد صعود الدولار مستفيدا من عدم التقدم على صعيد إجراءات تحفيز اقتصادي أميركية جديدة.



وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.5% إلى 24.52 دولارا للأوقية، وتقدم البلاتين 0.2% مسجلا 866.59 دولارا وصعد البلاديوم 1.7% ليصل إلى 2355.13 دولارا للأوقية.