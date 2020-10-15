قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس إنه مجموعة أوپيك+ ستبدأ تخفيف تخفيضات الإنتاج كما هو مخطط له رغم تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم.



وكتب نوفاك في مقال بمجلة خاصة بالوزارة «رغم بدء الموجة الثانية من الجائحة. نحن كرفاق معا، سنواصل النظر للوضع بتفاؤل ونعتقد أننا سنتمكن من زيادة الإنتاج تدريجيا».



وتخطط أوپيك+ لتقليص تخفيضات الإنتاج بداية من أول يناير، حيث تخفض المجموعة حاليا الإنتاج بواقع 7.7 ملايين برميل يوميا للمساهمة في تحقيق توازن في السوق ودعم الأسعار وخفض المخزونات.



ويعتقد بعض المحللين أن تخمة المعروض النفطي عالميا لن تنتهي قريبا، متسائلين بشأن التوقعات من رفع الإنتاج.



وتوقع نوفاك أن ينخفض الطلب على الغاز الطبيعي بما يصل إلى 6% في 2020 ثم يتعافى لمستويات العام الماضي في 2022.



وأضاف أن فائض الإمدادات من الغاز الطبيعي المسال المحمول بحرا وتخمة في سوق الغاز العالمية في المستقبل يتطلبان تحركا مماثلا للإجراءات التي تبنتها أوپيك حيال النفط.



وروسيا من الأطراف الفاعلة في منظمة دولية تعرف باسم منتدى الدول المصدرة للغاز، والتي يصفها بعض المحللين بأنها أوپيك الغاز.