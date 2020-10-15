أحمد مغربي

كشف الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم، ان وقف النقل والإعارة بين جهات العمل في القطاع النفطي (المؤسسة

وشركاتها التابعة) يشمل جميع الموظفين بكل المستويات الوظيفية وينطبق ذلك على حالات النقل والندب والإعارة خارج القطاع النفطي.

وذكر هاشم في تعميم أصدره، وحصلت “الأنباء” على نسخة منه، ان الوقف يشمل شغل الوظائف الإشرافية بمستوى رئيس فريق واعلى أيا كانت وسائل شغل هذه الوظائف ندبا او تعيينا أو نقلا أو ترقية إليها.

أما حالات التعيين للوظائف التي تقل عن مستوى رئيس فريق فلا يشملها قرار الوقف.