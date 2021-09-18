غيّب الموت وزير النفط الأسبق عبدالمطلب الكاظمي بعد مسيرة حافلة بالعطاء.

ويعتبر الكاظمي، رحمه الله، أول وزير للنفط في الكويت في الفترة من 1975 - 1978 وذلك بعد فصل وزارة النفط عن وزارة المالية، وعضو الوفد الكويتي لتأسيس منظمة أوپيك.

كما شغل الراحل عضوية مجلس الأمة بعد نجاحه في دورة انتخابات 1971 ثم شكل قائمة للدورة التالية ونجح في انتخابات 1975.

وشغل الراحل مناصب عديدة في مسيرته، منها عضويته في لجنة نزع الملكية للمنفعة العامة ومدير الميزانية العامة في وزارة المالية والنفط، وعضو مؤسس لشركة النقل البري الكويتية، وعضو مؤسس لشركة الكويت والخليج لصناعة السجاد، ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتأمين وإعادة التأمين.

في مسيرة الكاظمي، رحمه الله، السياسية حادثتان طبعتا في الذاكرة العربية والعالمية، الاولى تعرضه مع وزراء نفط منظمة أوپيك لحادثة أكبر عملية اختطاف على يد الإرهابي العالمي كارلوس، أما الحادثة الثانية فكانت شهادته على اغتيال الملك فيصل بن عبدالعزيز أثناء زيارته له في المملكة العربية السعودية.