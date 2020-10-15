عبدالعزيز الفضلي



طلبت المناطق التعليمية من الإدارات المدرسية ضرورة حصر أعداد المعلمين العالقين وتزويدها بأسمائهم بالسرعة الممكنة، حيث تلقى مديرو ومديرات المدارس بمراحلها المختلفة نشرة جاء فيها: «يرجى من سيادتكم التكرم بسرعة تزويدنا بأسماء المستمرين في انقطاعهم عن العمل من العالقين بالخارج لاتخاذ اللازم تجاههم حسب النظم واللوائح، على أن تسلم الأسماء إلى المراقبات».



في هذا السياق كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان «التربية» تهدف من هذا الاجراء الى معرفة اسماء واعداد المعلمين الذين لم يصلوا الى البلاد حتى الآن، مشيرة الى ان هناك الكثير منهم وصلوا عن طريق الدول الخليجية غير ان الصورة لم تكن واضحة بالنسبة للوزارة لبقية أسماء المعلمين العالقين.



وأكدت المصادر أنه لا توجد نية لإنهاء خدمات المعلمين العالقين حتى الآن، خاصة أن تأخرهم خارج عن إرادتهم، مشيرة إلى أن وزارة التربية أوقفت رواتبهم فقط حسب تعليمات ديوان الخدمة المدنية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل وفق النظم واللوائح المعمول بها في هذا الجانب.