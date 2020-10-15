عبدالعزيز الفضلي



انطلقت مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم التي اعتادت أن تقيمها الأمانة العامة للأوقاف سنويا تحت رعاية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه.

وقد حصلت وزارة التربية في المسابقة على مراكز متقدمة بمختلف فئات المسابقة، حيث بلغ عدد المشاركين باسم وزارة التربية في المسابقة (230) متسابقا بالمقارنة بالعام الماضي الذي وصل عدد المشاركين فيه الى 105 مشتركين، وتم التواصل مع أولياء الأمور والمعلمين المشرفين عليهم لمتابعة عملية الحفظ لديهم.



وقد أسفرت النتائج النهائية للمسابقة بحصول الطالب نادر عبدالله الشمري على المركز الثاني من فئة النشء والشباب للجزء (30)، والطالبة أوراد خالد الحمدان على المركز الثاني من فئة النشء والشباب للجزء (1)، والطالبة سعاد علي السلطان على المركز الثالث من فئة النشء والشباب للجزء (28)، والطالبة بدرية سعد العازمي على المركز الثاني من فئة النشء والشباب للجزء (30 - 29).



أما فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد أحرز الطالب سالم محمد العنزي على المركز الأول مكرر للجزء (30)، فيما أحرز الطالب عيسى أحمد الديحاني على المركز الثاني مكرر للجزء (30).