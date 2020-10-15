وجه النائب د.بدر الملا سؤالا الى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة د.خالد الفاضل جاء فيه: من المعلوم ان ميزانية قسم التسويق بمؤسسة البترول الكويتية تأتي من «المال العام»، وجرت العادة ان توضع استراتيجية ادارة الاعلان وفق معايير مدروسة وواضحة لصون الاموال العامة وتوجيهها بما يخدم المؤسسة.



وعلى ضوء ذلك، وبعد ان وردتنا معلومات ان اعلانات التعازي بوفاة سمو الأمير الراحل، رحمه الله، والتهاني لصاحب السمو، حفظه الله، وسمو ولي العهد، حفظه الله، وجهت الى صحف ووسائل اعلام، وحجبت عن غيرها، بناء على توجيهات شخصية من قياديين في المؤسسة لا علاقة لها بالمعايير التسويقية.



وطالب د.الملا بتزويده بالتالي:



1 ـ ما آلية توجيه الاعلان في مؤسسة البترول الكويتية الى وسائل الاعلام؟



2 ـ هل نشرت اعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي كإعلانات غير مباشرة تخدم اهدافا شخصية لبعض القيادات في القطاع النفطي؟



3 ـ ما مدى صحة ان اعلانات التعازي بوفاة سمو الأمير الراحل، رحمه الله، والتهاني لصاحب السمو، حفظه الله، وسمو ولي العهد، حفظه الله، جاءت بتوجيه لنشرها في صحف ووسائل اعلام دون غيرها من مسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية ومنعها عن صحف اخرى بسبب انتقاد بعض وسائل الاعلام للقيادات النفطية، إذا كانت الاجابة بنعم فما اجراؤكم تجاه استخدام «المال العام» بهذه الطريقة، وتحويل فكرة الاعلانات الى اداة للثواب والعقاب؟